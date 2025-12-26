Informe de Chubb destaca la prevención como clave para la estabilidad del sector salud

Estrategias de Chubb impulsan la ciberseguridad y la gestión de riesgos en el sector salud

• Ante el aumento de desafíos operativos y cibernéticos, Chubb propone un ecosistema de protección integral para instituciones y profesionales del sector salud en América Latina .

(26/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía global de seguros Chubb ha reafirmado su compromiso con el desarrollo y la protección del sector salud en América Latina, considerándolo un pilar fundamental para el progreso social. A través del informe «Construyendo confianza en salud: Prevención y respaldo para una región en crecimiento», la organización subraya la necesidad de contar con un ecosistema robusto capaz de mitigar riesgos operativos y legales mediante soluciones de protección con visión integral.

Evolución y desafíos del ecosistema sanitario

El crecimiento acelerado del sector salud en la región ha impulsado la adopción de nuevas tecnologías; sin embargo, este avance conlleva retos significativos como la ciberseguridad y la gestión de la intervención legal en la práctica médica. Natalia Rosas, Regional Manager de MedMal y Health Leader de Chubb América Latina, explica en tercera persona que proteger a este sector implica acompañar a los clientes en cada etapa, permitiéndoles concentrarse en el cuidado de vidas con el respaldo de soluciones sólidas.

Según datos analizados por Chubb, junto con referencias de la OMS y la OPS, el 60 % de los incidentes en el sector salud pueden evitarse. Este hallazgo motiva a las instituciones a priorizar la capacitación y la prevención, lo que genera un impacto económico positivo, fortalece la continuidad operativa ante ataques cibernéticos y protege el patrimonio de los profesionales médicos.

Coberturas especializadas para la resiliencia

Mediante sus Industry Practices, Chubb integra capacidades de ingeniería de riesgos y suscripción para ofrecer una propuesta de valor adaptada a los requerimientos de cada institución. Entre las coberturas clave diseñadas para el sector salud se incluyen:

• Responsabilidad Civil Profesional: Esencial para cubrir litigios por negligencia o errores.

• Riesgos Institucionales (D&O): Protege el patrimonio de directivos ante demandas por decisiones gerenciales.

• Ciberseguridad: Resguarda los datos de pacientes y cubre el lucro cesante derivado de incidentes informáticos.

• Propiedad y Responsabilidad General: Cobertura contra daños materiales a instalaciones y reclamaciones de terceros.

• Cobertura Ambiental: Gestión de riesgos por fallas en el manejo de residuos.

El seguro como aliado estratégico

En el dinámico mercado latinoamericano, el aseguramiento se posiciona como una herramienta vital para la estabilidad financiera y la reputación del sector salud. La ejecutiva de Chubb concluye que la compañía mantendrá su enfoque en brindar guías de prevención y mejores prácticas, asegurando que cada institución pueda operar con la tranquilidad necesaria para fortalecer la confianza de sus pacientes.