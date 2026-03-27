Cirugía de columna: implantes y modelos 3D mejoran la recuperación del paciente

Especialista de Mayo Clinic analiza nuevas tecnologías en cirugía de columna

• El Dr. Ahmad Nassr de Mayo Clinic describe cómo la inteligencia artificial y la robótica permiten tratamientos más precisos y personalizados para afecciones de espalda y cuello.

• La integración de modelos 3D y tecnología mínimamente invasiva está transformando la cirugía de columna, reduciendo el dolor posoperatorio y los tiempos de recuperación.

(27/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Rochester, Estados Unidos.- Personas de todo el mundo buscan atención médica por dolor de espalda y de cuello, que pueden interferir con el sueño, la movilidad y la vida cotidiana. Para quienes necesitan cirugía por afecciones de la columna vertebral, los avances en robótica, inteligencia artificial (IA) y también implantes que preservan el movimiento están ampliando las opciones terapéuticas y permitiendo tratamientos más personalizados, según Ahmad Nassr, M.D., cirujano ortopédico de Mayo Clinic.

El Dr. Nassr trata una amplia variedad de patologías de la columna que pueden afectar la movilidad y causar dolor, entre ellas:

• Hernia discal, un problema en uno de los cojines gomosos, llamados discos, que se sitúan entre los huesos apilados que forman la columna vertebral.

• Estenosis espinal, un estrechamiento del espacio alrededor de la médula espinal que puede ejercer presión sobre la médula y los nervios que recorren la columna.

• Escoliosis, una curvatura lateral de la columna que puede provocar dolor y problemas respiratorios.

• Tumores de la columna, lesiones que se originan en la columna vertebral o en sus estructuras circundantes.

• Trastornos degenerativos de la columna, que afectan con mayor frecuencia a los adultos mayores, como la enfermedad degenerativa del disco y la escoliosis degenerativa del adulto. Estas afecciones pueden causar síntomas graves, como rigidez, entumecimiento o incluso hormigueo debido al daño nervioso.

Investigaciones han demostrado que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, y que las personas mayores constituyen una de las poblaciones más vulnerables.

“En mi práctica evalúo a cada paciente de forma holística, independientemente de su edad, para determinar si puede beneficiarse de la cirugía de columna en función del objetivo del tratamiento, ya sea reducir el dolor, recuperar la capacidad de trabajar o mejorar su calidad de vida”, explica el Dr. Nassr.

Alternativas a la fusión que preservan el movimiento

Muchas afecciones de la columna — como la enfermedad degenerativa del disco, la escoliosis y la estenosis espinal — solían tratarse con cirugía de fusión, en la que dos o más huesos de la columna se conectan y cicatrizan formando un solo hueso. El procedimiento reduce el dolor, pero también limita la flexibilidad de la columna.

Los dispositivos que preservan el movimiento, como el reemplazo por disco artificial, ofrecen alternativas que mantienen un movimiento más natural de la columna vertebral.

El Dr. Nassr fue investigador principal en Mayo Clinic en ensayos clínicos aleatorizados y controlados que condujeron a la aprobación por parte de la Food and Drug Administration (FDA) del dispositivo de reemplazo TOPS, que estabiliza la columna al tiempo que preserva el movimiento. El dispositivo puede utilizarse para tratar nervios comprimidos y la espondilolistesis, una afección en la que una vértebra se desliza sobre otra.

Mayo Clinic fue el primer centro médico de Estados Unidos en implantar el dispositivo Minimally Invasive Deformity Correction (MID-C), aprobado por la FDA, para tratar la escoliosis.

El Dr. Nassr y otros investigadores están estudiando implantes de nueva generación diseñados para reemplazar tanto el disco intervertebral como las articulaciones facetarias, con el objetivo de mantener la flexibilidad natural de la columna.

Robótica y cirugía mínimamente invasiva

Las cirugías que antes requerían grandes incisiones ahora pueden realizarse a través de pequeñas aperturas, lo que reduce el dolor posoperatorio, ayuda a los pacientes a recuperarse más rápidamente y acorta la estancia hospitalaria.

Afecciones como la hernia discal, la desalineación de la columna, la estenosis espinal o la inestabilidad vertebral pueden tratarse actualmente mediante abordajes mínimamente invasivos.

Las plataformas asistidas por robótica, combinadas con tomografía computarizada y resonancia magnética, permiten a los cirujanos planificar procedimientos complejos de columna y determinar las trayectorias más precisas para los implantes antes de que comience la cirugía.

“Los avances en cirugía asistida por robótica, IA, modelos 3D y los implantes que preservan el movimiento nos permiten tratar afecciones complejas de la columna con mayor precisión y con menor afectación de los músculos de la espalda”, afirma el Dr. Nassr. “Estas tecnologías están cambiando la forma en que se realizan los procedimientos de columna y pueden favorecer una recuperación más rápida para los pacientes.”

Los avances en anestesia, incluidos bloqueos nerviosos especializados, también han mejorado significativamente el confort posoperatorio y han reducido las estancias hospitalarias.

Cirugía personalizada con modelos 3D

En casos complejos, los cirujanos pueden crear modelos impresos en 3D de la columna del paciente —incluyendo nervios y vasos sanguíneos — y diseñar implantes personalizados adaptados a la anatomía de cada persona. Estos modelos permiten ensayar los procedimientos antes de la operación y perfeccionar la planificación quirúrgica.

Los casos complejos — como la escoliosis avanzada del adulto, la cirugía de revisión o los tumores de la columna — suelen implicar a un equipo multidisciplinar de especialistas, incluidos cirujanos ortopédicos, neurocirujanos, anestesiólogos y especialistas en rehabilitación.

IA en el tratamiento de la columna

La inteligencia artificial está integrada en múltiples aspectos de la atención de la columna en Mayo Clinic. Herramientas basadas en IA ayudan a analizar datos clínicos para orientar decisiones terapéuticas y mejorar la planificación quirúrgica. En el ámbito de la investigación, el Dr. Nassr utiliza IA para evaluar mejor la salud ósea y la osteoporosis en pacientes que podrían necesitar cirugía de columna.

“Los avances en la cirugía de columna mejoran la atención al paciente y también nuestra capacidad de ofrecer tratamientos cada vez más personalizados”, afirma el Dr. Nassr.

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