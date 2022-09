Cleveland Clinic: Estudio revela cuáles son las principales preocupaciones que tienen los hombres a medida que envejecen

(7/Sep/2022 – web) Panamá.- Una nueva encuesta nacional realizada por Cleveland Clinic revela cuáles son los problemas de salud que más preocupan a los hombres a medida que envejecen y explora muchos de los conceptos erróneos comunes que afectan la salud de los hombres de todas las generaciones.

La encuesta realizada a principios de este año, con una muestra nacional conformada por 1 000 hombres mayores de 18 años en EE UU, fue parte de la séptima campaña educativa anual MENtion It®, de Cleveland Clinic. La campaña tiene como objetivo abordar el hecho de que los hombres muchas veces no mencionan los problemas de salud ni toman medidas para prevenirlos.

La encuesta arrojó que entre los cuatro principales problemas de salud que inquietan a los hombres a medida que envejecen, el 38% admitió estar preocupado por el cáncer*, mientras que el 32% lo estaba por su salud sexual**. En lo concerniente a problemas de salud sexual, el 44% de los hombres mencionó la disfunción eréctil como su principal inquietud.

Sin embargo, más de la mitad de los hombres pensaron de forma incorrecta que la testosterona baja es la causa más común de la disfunción eréctil. Los resultados de la encuesta muestran que el 71% de los hombres que han experimentado problemas relacionados con la salud sexual también han sido diagnosticados con enfermedades cardiovasculares o diabetes.

La encuesta reveló que, a pesar de tener estas preocupaciones, muchos hombres no son proactivos cuando se trata de su salud y de conocer el historial médico de su familia. El cincuenta y cinco por ciento de los participantes dijo que no se hacían exámenes regulares de salud y la mayoría de los encuestados no conocen sus antecedentes médicos familiares completos, en lo que respecta a cánceres (64 %) y a problemas urológicos (77 %).

La detección temprana, a través de pruebas de salud preventivas y evaluaciones médicas, es esencial para diagnosticar muchas de estas afecciones cuando todavía se encuentran en etapas tempranas y son tratables y curables.

«Sabemos que los hombres tienden a evitar buscar atención médica de rutina y, a menudo, desconocen muchos síntomas que pueden provocar problemas de salud graves si no se identifican y tratan a tiempo», dijo Georges Pascal-Haber, M.D., PhD., presidente interino del Instituto Glickman Urological & Kidney de Cleveland Clinic.

“En la encuesta de este año queríamos obtener una mejor comprensión de las principales preocupaciones que tiene los hombres sobre salud y educarlos sobre la importancia de darle prioridad a su salud”.

Hallazgos claves de la encuesta:

• A medida que envejecen el 32% de los hombres se preocupa por su salud sexual**, lo que representa casi el mismo porcentaje de hombres que se preocupa por el cáncer* (38%).

• Cuando se trata específicamente de problemas de salud sexual, los principales problemas que inquietan a los hombres a medida que envejecen incluyen la disfunción eréctil (44%), la pérdida del deseo sexual (39%) y los niveles bajos de testosterona (36%).

• Más de la mitad de los hombres (58%) piensa erróneamente que la testosterona baja es la causa más común de la disfunción eréctil. Los resultados muestran que el 71% de los hombres que han experimentado problemas relacionados con la salud sexual, incluida la disfunción eréctil, también han sido diagnosticados con enfermedades cardiovasculares o diabetes.

• Alrededor de un tercio de los hombres admitió no haberse hecho pruebas nunca de detección de cáncer de próstata (33%), cáncer de vejiga (36%) y cáncer testicular (37%).

• El 55% de los hombres dijo no hacerse exámenes regulares de salud. Esto es más frecuente entre los hombres de color (blancos, 53% frente a los no blancos, 63%).

• La mayoría de los hombres no conocen su historia médica familiar completa cuando se trata de problemas urológicos (77%) y cánceres (64%).

Visite http://www.clevelandclinic.org/MENtionIt para obtener más información sobre la salud de los hombres y los pasos preventivos importantes que todos ellos pueden tomar.

Metodología

Estos puntos principales representan los hallazgos claves en una encuesta realizada en línea entre una muestra nacional que constó de 1 000 hombres estadounidenses, de 18 años de edad y mayores que viven en los Estados Unidos continentales.

Los datos de la muestra de la población masculina total se ponderaron para que fueran representativos a nivel nacional en función de la edad, el sexo, el origen étnico, la región, la zona urbana frente a la rural, los ingresos del hogar y los datos del nivel educativo según el censo. La encuesta en línea fue realizada por Savanta y finalizada entre el 6 y el 17 de mayo. El margen de error para la muestra total con un nivel de confianza del 95 % es de +/- 3.1 puntos porcentuales.

Vía MC Comunicaciones

* Incluye cáncer de próstata, cáncer testicular y cáncer de vejiga

** Incluye disfunción sexual (que abarca: la disfunción eréctil, la eyaculación tardía o prematura, la falta de interés en el sexo, la incapacidad para excitarse, las relaciones sexuales dolorosas) y la infertilidad