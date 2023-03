¿Cómo aumentar los niveles de glutation de forma natural con NRF2 y sulforafano?

(10/Mar/2023 – web) Panamá.- El glutation es un antioxidante esencial que nuestro cuerpo produce naturalmente para combatir los radicales libres y reducir el daño oxidativo. Sin embargo, con la exposición a toxinas ambientales, el estrés y la edad, la producción de glutation puede disminuir, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades del corazón y cáncer.

Por suerte, existen activadores naturales del glutation como el factor nuclear eritroide 2 relacionado con el factor 2 (NRF2) y el sulforafano que pueden ayudar a aumentar los niveles de glutation en el cuerpo. NRF2 es una proteína que se encuentra en las células y ayuda a activar la producción de antioxidantes, incluido el glutation. El sulforafano es un compuesto que se encuentra en ciertas verduras crucíferas como el brócoli y la coliflor, que también activa la producción de glutation en el cuerpo.

Además de aumentar la producción de glutation, estos activadores también tienen otros beneficios para la salud. NRF2 y sulforafano también han sido asociados con la reducción de la inflamación, la mejora de la función inmunológica y la prevención del daño celular.

Para aprovechar los beneficios de estos activadores del glutation, se recomienda incorporar alimentos ricos en sulforafano en su dieta, como brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo y rábanos. También puede considerar tomar suplementos que contengan sulforafano, aunque se debe hablar con un profesional de la salud antes de hacerlo. Además, puede apoyar la producción natural de glutation en su cuerpo manteniendo una dieta saludable y equilibrada, haciendo ejercicio regularmente, reduciendo el estrés y evitando la exposición a toxinas ambientales siempre que sea posible.

El glutation es un antioxidante esencial para la salud y puede ser activado naturalmente por factores como NRF2 y sulforafano. Incorporar alimentos ricos en sulforafano y seguir un estilo de vida saludable puede ayudar a aumentar la producción de glutation en el cuerpo y proteger contra enfermedades crónicas. Consulte con un profesional de la salud antes de tomar suplementos y asegúrese de seguir las pautas de seguridad y las recomendaciones dietéticas adecuadas.

En el próximo artículo, les estaremos compartiendo 3 saludables recetas para activar el nfr2 a través del sulforafano.

Fuentes:

The Journal of Nutrition, Health & Aging: «Glutathione and Its Antiaging and Antioxidant Effects»: https://link.springer.com/journal/12603

Oxidative Medicine and Cellular Longevity: «Sulforaphane and Its Effects on Cancer, Mortality, Aging, Brain and Behavior, Heart Disease, and More»: https://www.hindawi.com/journals/omcl/

Frontiers in Pharmacology: «Nrf2 Activation as a Potential Therapeutic Approach for Alzheimer’s Disease»: https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology