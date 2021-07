Congreso de hematología analizó los avances y el futuro en el tratamiento para cánceres de sangre

• Innovador evento digital discutió los principales avances hematológicos a nivel mundial.

(7/Jul/2021 – web) Panamá.- El Mieloma Múltiple (MM) representa el 10% de las neoplasias hematológicas malignas y el 1% de las neoplasias¹. La edad media en el momento del diagnóstico es de 65 años y menos del 15% de los casos se dan por debajo de los 50 años².

Los expertos lo definen como un cáncer incurable que se genera por la proliferación desmedida de células plasmáticas en la médula ósea que desplazan a las células normales productoras de sangre.

Para la doctora María Victoria Mateos, especialista mundial en Mieloma Múltiple, esta enfermedad tiene una presentación similar en los pacientes, sin embargo, solo su biología puede ayudar a determinar los diferentes cursos de la patología, y con ello, elegir las mejores opciones de tratamiento.

Factores como la edad junto con la presencia de comorbilidades determinarán la elección del tratamiento en primera línea. Por esta razón, es realmente importante realizar una valoración geriátrica integral en estos pacientes, ya que el manejo clínico de la comorbilidad en adultos mayores requiere conocimientos avanzados.

Los signos y síntomas del mieloma múltiple pueden variar, incluso al principio de la enfermedad es posible que no se presenten. Sin embargo, cuando aparecen pueden incluir dolor en los huesos especialmente en la columna o el pecho, náuseas, estreñimiento, pérdida de apetito, confusión mental, fatiga, infecciones frecuentes, pérdida de visión, debilidad o entumecimiento en las piernas y sed excesiva³.

HEMMEXUS. El pasado mes, Janssen coordinó el primer congreso digital en hematología. Un punto de encuentro que sirvió de antesala para que los médicos de Centroamérica y el Caribe recibieran la actualización médico – científica en hematología más importante de la región.

Este innovador evento les permitió a algunos médicos de la región exponer la realidad del área hematológica en sus países y además conocer los principales avances científicos para tratar el cáncer de sangre a nivel mundial.

En su primera edición el evento contó con la participación de un gran número de profesionales en hematología, quienes junto con otros expertos internacionales compartieron las mejores prácticas y experiencias para mejorar disruptivamente el desempeño de los pacientes con enfermedades hematológicas.

Además, se formaron mesas redondas donde se analizó la evolución de los tratamientos y se abarcaron temas de gran relevancia para el área terapéutica como Mieloma Múltiple, Gammapatía Monoclonal de significado incierto, Macroglobulinemia de Waldenström, Amiloidosis, Leucemia Linfocítica Crónica y Linfoma Non Hodgkin.

Por su parte, la Dra. Mateos compartió sus conocimientos acerca de la optimización de la terapia del Mieloma Múltiple de nuevo diagnóstico, abordando los tratamientos más importantes para jóvenes candidatos a trasplante.

También, durante el encuentro se realizó una discusión resaltando la importancia de lograr que los pacientes tengan una larga supervivencia a través de una respuesta duradera sin olvidar su calidad de vida. Para alcanzar estos objetivos es clave la Enfermedad Mínima Residual (MRD) negativa o mantenida en el tiempo, ya que esta es la nueva respuesta completa y el factor más relevante para predecir tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global.

Para los pacientes que son candidatos a trasplante este sigue siendo un estándar de tratamiento, sin embargo, se han evaluado resultados donde las opciones podrían hacer que la respuesta que se alcance sea más duradera y genere un mayor impacto en la supervivencia de las personas que padecen este tipo de cáncer.

Por otra parte, durante la conferencia la doctora Mateos y el doctor Rafael Fonseca analizaron todo escenario de nuevos agentes y combinaciones incluyendo la discusión de nuevas tecnologías para los pacientes con recaída refractaria, como anticuerpos biespecificos y Células T que portan un receptor de antígeno quimérico (células CAR T).

Otro de los temas tratados fue la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), un tipo de cáncer que se inicia en los glóbulos blancos (llamados linfocitos) en la médula ósea. Esta enfermedad afecta principalmente a las personas de edad avanzada, y representa aproximadamente una tercera parte de todas las leucemias⁴.

La doctora Carol Moreno, especialista en Hematología y Hemoterapia, profundizó acerca de los últimos avances en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica y las nuevas bases que se establecerán para el futuro y como un tratamiento como ibrutinib proporciona un control de la enfermedad a largo plazo en pacientes con LLC de alto riesgo en un entorno de primera línea.

En un contexto futuro, la expositora explicó la importancia que tendrán las combinaciones de diferentes moléculas, además de las terapias de células CAR T, que serán una opción en casos seleccionados refractarios a terapias dirigidas. Por otro lado, para futuros ensayos clínicos, la modalidad del tratamiento debe elegirse en función de un plan orientado al riesgo, desde la primera terapia interna hasta la segunda línea de tratamiento.

Finalmente, HEMMEXUS 2021 cumplió con el objetivo de robustecer el conocimiento de médicos de la región y el Caribe acerca de los últimos avances e investigaciones hematológicas y así garantizar una mejor calidad de vida para los pacientes que padecen de estas enfermedades.

“Para lograr hoy lo que ayer parecía imposible buscamos que los médicos brinden a los pacientes la correcta información científica de las enfermedades y los beneficios que brindan las moléculas mejorando la calidad de vida de las personas. En la actualidad es sumamente importante reconocer que día a día vivimos un desarrollo científico notable y que congresos como Hemmexus brindan la oportunidad de valorar la calidad de los avances médicos” expresó Tiago Machado, gerente médico de Janssen.

