Congreso de SLIPE 2023: América Latina requiere de políticas homologadas para abordar el Virus Respiratorio Sincitial

Actualmente, el VRS representa aproximadamente el 50% de todos los casos de neumoníaii y hasta 9 de cada 10 casos notificados de bronquiolitis durante la lactancia.

(3/Nov/2023 – web) Centroamérica y República Dominicana.- En el marco del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), se realizó un simposio con la participación de pediatras especialistas en infectología, neumología, neonatología y cardiología con el objetivo de destacar la necesidad urgente de la atención oportuna del Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Esta enfermedad afecta especialmente a prematuros o a poblaciones en riesgo, como recién nacidos con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas. Los especialistas llamaron a la gestión de políticas públicas más favorables y homologadas en la región, para la prevención de complicaciones en grupos vulnerables.

Las recomendaciones realizadas por los especialistas surgen debido a la creciente incidencia e irregularidades en la estacionalidad del VRS en Latinoamérica tras la pandemia y las consecuencias que puede provocar, siendo un virus común, pero que puede causar una enfermedad grave en prematuros y poblaciones en riesgo. De acuerdo con datos de ReSViNet, una red global de sitios de vigilancia del VRS, las tasas de hospitalización por esta condición en niños menores de cinco años en América Latina son hasta tres veces más altas que en América del Norte.

En los primeros años de vida, los bebés tienen un mayor riesgo de sufrir una infección grave por VRS en comparación con los niños mayores o los adultos, porque sus cuerpos aún no han producido suficientes anticuerpos.iii Por ello, el VRS adquiere una relevancia particular en nuestra región, pues durante ciertas estaciones del año su impacto llega a afectar hasta al 90% de los niños en sus dos primeros años de vida, convirtiéndose en el epicentro de las infecciones respiratorias infantilesiv.

Durante el simposio, la comunidad médica analizó el impacto del Virus Respiratorio Sincitial y los expertos profundizaron en que actualmente no hay un tratamiento específico para evitar el contagio por VRS, pero se puede proteger a los prematuros más vulnerables con una terapia existente en la región que ha mostrado eficacia desde hace 25 años. Palivizumab, es un anticuerpo monoclonal, el cual está aprobado y disponible para controlar las complicaciones del virus en los más vulnerables.

En el evento la Dra. María Luisa Ávila-Agüero, Infectóloga Pediatra y Presidente de SLIPE, destacó que “es muy importante garantizar la atención del VRS en poblaciones vulnerables, por ello acelerar la gestión de políticas públicas homologadas en todos los países de la región latinoamericana para facilitar el acceso equitativo a la educación, detección, prevención y tratamiento oportuno, será la base para una correcta atención del VRS en Latinoamérica.”

Así mismo, durante un simposio se encontraron varias voces a las que la Dra. Lydiana Avila De Benedictis, Neumóloga Pediatra y Directora del departamento pediátrico de ALAT aprovechó para enmarcar la importancia de “generar un consenso que permita homologar mejores prácticas de diagnóstico oportuno, considerando incluso zonas remotas, así como esquemas que aseguren el cuidado a las poblaciones más vulnerables”. Además, enfatizó que “en la región se han comenzado diversas iniciativas para impulsar la creación de políticas públicas que agilicen la atención del VRS en Latinoamérica y que pueden y deben servir de referencia a otros países”.

En algunos países de la región, como República Dominicana se presenta la mayor tasa de mortalidad de los diez países que hacen parte del Observatorio, siendo cuatro veces mayor que la de Costa Rica, por lo que se están implementando alianzas que buscan abordar los desafíos de salud materna e infantil de manera integral. En el caso de Panamá, se ha destacado la carencia de estrategias concretas y medidas para reducir la tasa de mortalidad infantil y perinatal; en Guatemala se presentan también altas tasas de mortalidad infantil, encontrándose entre las más altas de la región, pues el país se encuentra en constantes desafíos de desnutrición infantil, acceso limitado a servicios de salud y educación, principalmente en comunidades indígenas y rurales.

En cuanto a las alternativas de tratamiento el Dr. Alberto Hegewisch, Director Médico de AstraZeneca Latinoamérica mencionó que “El acceso al actual anticuerpo monoclonal es clave para atender complicaciones en miles de casos que se presentan anualmente en Latinoamérica, desde hace 25 años palivizumab ha sido el único medicamento para atender a estos pacientes en la región. Celebramos el desarrollo de nuevas y futuras innovaciones que pueden ser complementarias a la terapia actual y brindar protección a más poblaciones que hoy corren un riesgo menor que los prematuros o bebés con cardiopatías.”

Este año la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para alertar sobre la tripledemia, combinación de presencia de Virus Respiratorio Sincitial (VRS), influenza y Covid-19, enfermedades respiratorias que continúan afectando en nuestra región. Ante ello, los especialistas concluyeron enfatizando la relevancia de generar un consenso latinoamericano para la atención del VRS, que permita estandarizar el tratamiento actualmente disponible en la América Latina.

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo y Respiratorio e Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/ y siga a la Compañía en Twitter @AstraZenecaCAM.

