Congreso Latinoamericano de Cardiología destaca capacitación de especialistas para un abordaje integral en pacientes

La Asociación Costarricense de Cardiología junto con el American College of Cardiology (ACC) reunieron especialistas en esta área en Costa Rica para el Congreso Latinoamericano de Cardiología 2023.

Alrededor de 64 millones de personas en el mundo desarrollan insuficiencia cardiaca, donde se calcula que la mita fallece a los cinco años después de su diagnóstico.i,ii

(11/Ago/2023 – web) Panamá.- La Asociación Costarricense de Cardiología junto con el American College of Cardiology (ACC), reunieron en Costa Rica a especialistas para el Congreso Latinoamericano de Cardiología 2023, una experiencia con enfoque educativo e innovador desde la perspectiva de distintos expertos de Latinoamérica, en busca del fortalecimiento de la práctica médica diaria, abordando temas de interés, innovaciones y formas distintas de impactar positiva e integralmente la vida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares (ECV). El foro fue diseñado bajo un sistema de análisis crítico de las estrategias basadas en evidencia, así como las mejores prácticas contemporáneas y toma de decisiones en el sistema de salud.

Durante el Congreso se destacó la importancia del acceso de los pacientes a los sistemas de salud y a los últimos tratamientos farmacológicos en la industria, pues la mayoría de los pacientes con problemas cardiovasculares, se ven afectados por la falla cardiaca (FC) o insuficiencia cardiaca, una enfermedad degenerativa que desarrollan alrededor de 64 millones de personas en el mundo, donde se calcula que la mitad de los pacientes fallecen a los cinco años después de su diagnósticoiii,iv, representando uno de los problemas más importantes, y en aumento, de la salud pública debido a los altos costos que implica la atención y el control de los pacientes con esta enfermedadv,vi.

Es a raíz de esta situación agravante, que los especialistas hacen un llamado a la realización de esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para atender los desafíos, lo que ayudaría a alcanzar beneficios en la salud de la población con pacientes con ECV, así como en establecer estrategias orientadas al abordaje integral de esta patología para mejorar los indicadores de salud en el país. Los involucrados enfatizaron como en la actualidad millones de personas aún no cuentan con acceso a servicios integrales de salud; y cómo a través de estrategias conjuntas se pueden brindar más y mejores alternativas, no solo a poblaciones en vulnerabilidad, sino a todas las personas que requieran atención y tratamientos para su padecimiento y de esta manera lograr mejorar la vida del paciente.

“Como especialistas enfrentamos problemas cotidianos, por lo que en este espacio estamos direccionando hacia esas soluciones prácticas mediante herramientas que pongan en prueba el conocimiento. También, nos da la oportunidad de generar debates compartidos que permiten un aprendizaje bidireccional,” comentó la Dra. Melissa Rodríguez, presidenta de la Asociación Costarricense de Cardiología

Al mismo tiempo, los especialistas que asistieron tuvieron la oportunidad de discutir, compartir y analizar las últimas terapias preventivas y de cuidados en las enfermedades cardiovasculares con expertos globales, esto con el fin de mejorar sus prácticas en el cuido y control de sus pacientes, pues esta enfermedad se considera la principal causa de muerte en el mundo, cobrando la vida de 18.6 millones de personas al añovii. Por otro lado, se mostraron acciones que refuerzan la transformación de comunidades de pacientes por medio de los mejores ensayos clínicos, actualizaciones de pauta y equidad y diferencias en el acceso a los servicios de salud, así como también, los avances en electrofisiología, insuficiencia cardiaca y miocardiopatías, cardiopatía intervencionista e isquémica, imágenes multimodales, prevención y promoción de la salud.

“Invitamos a nuestro gremio a unirse a la visión de optimización de los recursos disponibles, conocimiento e innovación, para entender mejor el diagnóstico de los pacientes. Es importante que como profesionales en la salud tengamos participación en foros de educación que nos ayuden a ampliar nuestro conocimiento en tratamientos que beneficien a todo un sistema de salud, facilitando su proceso y abordaje y siendo un canal para la colaboración en procesos de diagnóstico temprano de padecimientos como la insuficiencia cardiaca,” concluyó Rodríguez.

