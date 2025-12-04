Beneficios de contar pasos: experta de Mayo Clinic explica la cifra ideal y sus efectos en la salud

De 4 mil a 8 mil: La cantidad de pasos donde contar pasos alcanza su máxima reducción de mortalidad

• Caminar ayuda a controlar la presión arterial, gestionar el estrés, mejorar el sueño y mantener la independencia en la edad avanzada, independientemente de cómo se acumulen los pasos a lo largo del día.

• Aunque no existe una cifra mágica, la mayor reducción de mortalidad se observa entre los 4 mil y 8 mil pasos diarios, con beneficios que se extienden hasta los 10 mil.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos.- Quizá haya oído hablar de los beneficios para la salud de rastrear sus pasos. Pero ¿cuál es el número adecuado de pasos? ¿Y existen tipos de pasos que sean mejores para usted que otros? Mackenzie Long, entrenadora personal en fisioterapia y medicina deportiva en Mayo Clinic Health System en La Crosse y Onalaska, Wisconsin, explica.

«Tanto si rastrea sus pasos con su móvil, un smartwatch o un podómetro, el resultado es el mismo: tendrá un buen indicador de cuánto se mueve a lo largo del día,» dice Long. «El mejor dispositivo para usted es aquel que vaya a utilizar.»

Muchos dispositivos permiten configurar alertas y objetivos que le recuerdan que debe moverse. Y eso es lo que cuenta, añade Long. El objetivo final es moverse 150 minutos por semana.

Esto es lo que caminar puede ayudarle a hacer:

• Controlar su presión arterial.

• Perder peso o mantenerlo.

• Mejorar el equilibrio y la coordinación.

• Aumentar la fuerza del core.

• Gestionar el estrés y mejorar el estado de ánimo liberando endorfinas.

• Controlar su diabetes.

• Reducir el riesgo de ataque cardíaco.

• Reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

• Mantenerse fuerte y activo.

También se ha demostrado que caminar puede:

• Mejorar el sueño.

• Frenar el deterioro mental.

• Reducir el riesgo de demencia.

• Reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer.

• Ayudarle a llevar una vida más larga.

• Mantener su independencia en la edad avanzada.

«Si usted está en un viaje de pérdida de peso con asistencia médica, ya sea mediante cirugía bariátrica o un medicamento GLP-1, estar físicamente activo le ayudará a quemar calorías, ganar fuerza, mantener la masa muscular y la densidad ósea y promover una pérdida de peso sostenible,» explica Long. «Además, puede ayudar a que los medicamentos actúen mejor.»

Long afirma que no hay realmente un número mágico de pasos para obtener estos beneficios.

«Si puede alcanzar los 10 mil pasos al día, estupendo. Una investigación ha demostrado que 10 mil pasos diarios pueden reducir la mortalidad prematura, y que la mayor parte de esa reducción sucede entre los 4 mil y los 8 mil pasos,» dice. «Después de los 10 mil, aún seguirá viendo beneficios, pero estos empiezan a estancarse.»

La forma en que consiga sus pasos realmente no importa, dice Long. Caminar tiene un efecto acumulativo en su cuerpo a lo largo del día. Así que tanto si pasea a su perro 15 minutos por la mañana y 15 por la noche, como si hace una caminata enérgica de 30 minutos o pasa una hora moviéndose por la casa o trabajando en el jardín, todos esos pasos cuentan.

«La mejor manera de empezar a registrar sus pasos es avanzar despacio y con constancia. Escuche a su cuerpo — le indicará si está intentando hacer demasiado,» aconseja Long. «Incorpore más pasos a su día aparcando más lejos de las entradas, caminando en su casa mientras espera a que suene el temporizador del microondas y haciendo varios viajes para llevar paquetes en lugar de cargar todo de una sola vez. También podría plantearse adquirir una cinta de caminar y utilizarla mientras ve la televisión o mientras prepara comidas en la cocina.»

Cuando le aconsejan que haga una caminata enérgica, ¿qué significa exactamente? «Enérgico» es diferente para cada persona, dice Long. La velocidad media de caminata que debería intentar alcanzar es de 4,8 a 5,6 km/h, algo que un dispositivo puede ayudarle a medir. Si puede caminar más rápido de forma segura, estupendo. No obstante, caminar despacio es mejor que no caminar en absoluto y aun así le proporcionará los beneficios de mover su cuerpo.

La prueba del habla es una manera sencilla de identificar la intensidad adecuada, sugiere Long. Si usted es capaz de hablar, pero le cuesta mantener una conversación completa, ese es su ritmo «enérgico». Puede que no esté sin aliento, pero su respiración está claramente más acelerada. Investigación reciente indica que hacer una caminata enérgica puede mejorar la función cerebral y el bienestar, además de la salud física.

«Incluso si consigue caminar un poco cada día, su cuerpo responde a este ejercicio y usted obtiene los beneficios,» dice Long.

