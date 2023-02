Continuum Summit, el evento científico que busca sensibilizar a más de 200 especialistas de la región

(24/Feb/2023 – web) Centroamérica y el Caribe.- Continuum Summit es un evento científico que busca sensibilizar a mas de 200 especialistas de la región (cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, internistas, diabetólogos, entre otros) sobre el concepto del continuum cardiorrenal, el cual requiere un abordaje integral del paciente con riesgo cardiovascular y renal mediante equipos multidisciplinarios e impactar sobre el diagnóstico y abordaje de padecimientos como la diabetes, enfermedad renal crónica y falla cardíaca en Centroamérica y el Caribe, así como la urgencia en generación de evidencia local sobre estas patologías para comprender el impacto real en los sistemas de salud y en la sociedad.

A continuación, detalle del impacto de estas enfermedades en el mundo:

Enfermedad Cardiovascular (ECV)

• La enfermedad cardiovascular (ECV) cobra la vida de 18.6 millones de personas cada año, considerándose así la principal causa de muerte en el mundo1. Esta patología abarca todas las enfermedades que afectan el corazón o los vasos sanguíneos (venas y arterias), así como los padecimientos coronarios y cerebrovasculares2.

• El riesgo de desarrollar ECV aumenta por factores prevenibles como una alimentación poco saludable, inactividad física y exposición al tabaco, que a su vez se relacionan con colesterol elevado, presión arterial alta, diabetes o insuficiencia cardíaca;3 o por factores que no se pueden modificar como los antecedentes familiares.

• La inactividad física, esta es la responsable del 5% de las enfermedades cardiovasculares4. Las personas que no hacen ejercicio tienen entre un 20-30% más de probabilidades de morir prematuramente que aquellas que sí lo practican5.

• Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, el sobrepeso u obesidad se ha triplicado desde los años 70 hasta la actualidad, alcanzando niveles epidémicos y afectando a personas de todas las edades. La región de las Américas tiene la mayor prevalencia a nivel mundial, pues un 62.5% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad6, consecuencia del aumento de consumo energético versus calorías gastadas, cambios constantes en los hábitos alimenticios, poca actividad física y múltiples variaciones ambientales y sociales, combinadas con el poco desarrollo en áreas de salud de algunos países.

Diabetes

• Alrededor de 537 millones de personas padecen de diabetes mellitus (DM), una cifra que amenaza considerablemente la salud mundial y se espera que aumente para el 2045, llegando a 700 millones de pacientes7.

• La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta a 1 de cada 10 adultos y se cree que más de la mitad de los casos están sin diagnosticar, principalmente con la diabetes tipo 2 (DM2)8.

• Los pacientes con esta patología corren el riesgo de desarrollar otras complicaciones como ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores9.

• La diabetes mellitus provoca que el cuerpo genere un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficaz. La insulina es una hormona que regula el nivel de azúcar en la sangre y su deficiencia constante ocasiona daños en distintos órganos y sistemas del cuerpo, afectando en mayor escala los nervios y vasos sanguíneos, por lo que un diagnóstico y tratamiento a tiempo es fundamental para evitar complicaciones e incluso la muerte10.

• Esta enfermedad ocasiona alrededor de 1.5 millones de defunciones en el mundo, ocupando el noveno puesto entre las principales causas de muerte11.

• La diabetes tipo 2 es la más común y representa el 90% de todos los casos diagnosticados por esta enfermedad en el mundo12, su principal característica es un descontrol de la insulina, lo cual genera altos niveles de glucosa en el cuerpo. Por último, la diabetes gestacional se presenta durante el embarazo y podría poner en riesgo a la madre y al niño, incrementando las posibilidades de desarrollar la diabetes de tipo 2 a largo plazo.

• La Organización Panamericana de la Salud, resalta que entre las principales causas del aumento de casos de diabetes son la obesidad y el sobrepeso, la inactividad física, y la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas, azúcar y sal13,14. Además, la enfermedad puede estar relacionada con otros factores como los antecedentes familiares, edad, síndrome del ovario poliquístico, presión arterial alta, niveles anormales de colesterol y triglicéridos o incluso, la raza.

• Más del 50% de los casos diagnosticados son prevenibles15 y hay medidas simples que podemos adoptar como realizar ejercicio, consumir una dieta balanceada, evitar el tabaco y mantener un peso saludable.

Hipertensión y Colesterol Elevado

• El 85% de las muertes por enfermedades cardiovasculares (ECV) se deben a problemas cardiacos o accidentes cerebrovasculares; los cuales están estrechamente ligados a factores de riesgo como la hipertensión arterial que es la responsable de la mitad de estos fallecimientos16 y la dislipidemia (altos niveles de colesterol) que cobra al año 4.4 millones de muertes, lo que se le atribuye el 24% de las muertes relacionadas con ECV17.

• Se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos entre los 30 y 79 años con hipertensión arterial y la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos18. Esta enfermedad que se caracteriza por ser silenciosa, afecta a 1 de cada 5 adultos19, convirtiéndola en la mayor fuente de fallecimientos prematuros del mundo20, debido a que un 46% de los pacientes desconocen que la padecen21.

• Mundialmente, para el 2025 se busca reducir la prevalencia de la hipertensión arterial en aproximadamente 25 millones de pacientes22, lo que representa un 25% respecto a los valores de referencia del 201023.

• En lo que respecta a la hipercolesterolemia o ‘colesterol malo’ elevado, el 50% de los adultos no son conscientes que presentan la patología24. El colesterol es una sustancia grasa en la sangre que se produce naturalmente en el hígado y existen dos tipos, los que se conocen popularmente como colesterol bueno (HDL) y colesterol malo (LDL)25. Los altos niveles de colesterol LDL puede ocasionar problemas de salud y es causado por dos factores, los que se pueden controlar como el consumo de grasas saturadas, el fumado, inactividad física y mantener mucha grasa corporal y los que no se pueden evitar, como la edad, antecedentes étnicos y familiares.

• El nivel alto de colesterol tiene la particularidad que no presenta síntomas26, por lo que el paciente debe recurrir a análisis de sangre para su diagnóstico, donde los resultados deben ser analizados con el médico tratante. En este análisis se evalúan varios tipos de grasa en la sangre: colesterol total, colesterol HDL (bueno), colesterol LDL (malo) y triglicéridos (grasas en la sangre).

Enfermedad Renal Crónica (ERC)

• Los riñones tienen una función muy importante en el organismo, actúan como un sistema de filtración de la sangre y para eliminar desechos e impurezas, colaborando en el proceso de regulación de compuestos y nutrientes que el cuerpo necesita para un adecuado funcionamiento27.

• Cuando se presenta alguna falla o daño sostenido en el tiempo en este órgano, aparece la enfermedad renal crónica (ERC); también llamada insuficiencia renal crónica; la cual es una afección grave que produce una pérdida gradual de la función renal, y que; de no ser controlada correctamente puede generar complicaciones graves en la salud, siendo potencialmente mortal28.

• Según el estudio Global de Carga de Enfermedad, en el mundo alrededor de 697 millones de personas sufren enfermedad renal crónica (ERC), un dato que en los últimos 30 años aumentó en un 29% debido al envejecimiento de la población mundial, y al mismo tiempo de un control médico incorrecto29, ocasionando aproximadamente 1.2 millones de muertes globalmente y posicionándola como la 12° causa de muerte en el mundo.

• La ERC se clasifica en estadíos del 1 al 4 para determinar su gravedad (siendo 4 el más grave), hoy sabemos que solo 10 de cada 100 pacientes adultos con estadío 3 (cuando ya existen síntomas claros) son diagnosticados30, lo cual es relevante si se considera que este padecimiento pone en riesgo la vida de quien lo sufre31.

• La enfermedad renal crónica se asocia con otras enfermedades significativas, se estima que al menos el 35% de los pacientes que la padecen son diagnosticados al mismo tiempo con hipertensión32 y un 25% con diabetes en estadíos 3 y 433, convirtiéndolo en un padecimiento que provoca altas tasas de hospitalización34 y aumentando la posibilidad de accidentes cardiovasculares y por ende la muerte prematura.

• El Documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica generado por un grupo de expertos de España recomiendan el cribado o “screening” de ERC especialmente en pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad cardiovascular establecida, en mayores de 60 años, personas obesas (índice de masa corporal >30-35 kg/m2), diabetes mellitus tipo 1 con más de cinco años de evolución, familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal o con enfermedades renales hereditarias, personas con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (fumadores, dislipemia, síndrome metabólico), entro otros.3

• Se ha demostrado que el diagnóstico y la intervención oportuna ayudan a preservar la función renal, atrasando o incluso previniendo la diálisis por completo. La diálisis es un proceso que se necesita para realizar el filtrado de la sangre esencial cuando los riñones ya no pueden hacerlo de manera efectiva, mediante un proceso invasivo que puede llegar a tener repercusiones en la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores, así como altos costos asociados. Esto generalmente se requiere en la etapa 5 de la ERC, cuando los riñones han perdido más del 85% de su capacidad para funcionar.

• La incidencia de la ERC en los países de la región como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y República Dominicana se encuentra entre 7.54 y 11.43%35. Sin embargo y a pesar de esta significativa cifra, es frecuente que la ERC no se incluya en las principales estrategias de control de enfermedades crónicas.

