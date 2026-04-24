Cumbre Mundial sobre Salud Mental Juvenil propone redefinir el bienestar global

Representantes de cinco continentes se reunieron en la primera cumbre organizada por la Fundación VIAHR para abordar el impacto del estrés y la hiperconexión en las nuevas generaciones.
Expertos y líderes de 25 países analizan la crisis de Salud Mental Juvenil en Nueva York
• Con la participación de líderes juveniles y expertos internacionales, el evento internacional busca generar una nueva narrativa global para combatir las altas tasas de ansiedad y suicidio.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, Estados Unidos.- La Fundación Vacation is a Human Right (VIAHR) organizó la I Cumbre Mundial sobre Salud Mental Juvenil, un evento que congregó de manera virtual a cientos de participantes provenientes de más de 25 países y cinco continentes. El encuentro tuvo como propósito fundamental establecer una nueva narrativa sobre el bienestar integral, integrando la experiencia técnica de especialistas con la perspectiva cultural de los líderes jóvenes.
Desafíos de la juventud en un entorno hiperconectado
Durante la apertura del evento, María Méndez, fundadora y presidenta de VIAHR, destacó que las generaciones actuales enfrentan niveles críticos de agotamiento y ansiedad derivados de las exigencias de un mundo que demanda productividad constante. La autora de la iniciativa señaló que es imperativo unir la sabiduría de los expertos con la energía de la nueva generación para enfrentar lo que calificó como uno de los desafíos más urgentes de la actualidad.
El panel de especialistas contó con la participación de figuras como Bisila Bokoko, directora ejecutiva de BBES International; el filósofo Renzo Salazar; José Luis Tallón, director de Grupo Ediciones Digitales Siglo 21; y el arzobispo emérito de Asís, monseñor Doménico Sorrentino. Los ponentes coincidieron en que el diálogo sobre la salud mental juvenil debe ser una prioridad en la agenda global para mitigar el impacto del estrés crónico.
Perspectiva de los líderes juveniles y brechas de tratamiento
La cumbre visibilizó las realidades de diversas regiones a través de líderes como Hitesh Sanwal de la India, quien advirtió sobre la alarmante tasa de suicidios en jóvenes de 16 a 29 años y la profunda brecha de tratamiento existente en países en desarrollo. Asimismo, intervinieron representantes de organizaciones como Focus Forward Youth Organization y Summa Medica Society, junto a embajadores juveniles de Japón, Rusia, Nigeria, Chile, Italia y Filipinas.
Riccardo Pace, moderador del intercambio, enfatizó que la juventud ya está liderando la conversación sobre su propio bienestar. Este evento internacional representa el primer paso de una convocatoria global que incluirá nuevas ponencias y la celebración del cuarto Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout, el cual tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante el mes de noviembre.
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