¿No ves resultados? La baja absorción cúrcuma es el detalle clave que podrías estar pasando por alto

• Aunque la cúrcuma puede reducir hasta un 30% la inflamación, su potencial se ve mermado por la baja absorción de su compuesto activo, la curcumina, un fenómeno que la ciencia moderna busca corregir.

La cúrcuma es ampliamente elogiada por sus beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, con investigaciones que sugieren que puede reducir hasta en un 30% los niveles de inflamación en el cuerpo. Sin embargo, su efectividad en la práctica diaria podría estar limitada por un factor crucial: la baja absorción cúrcuma de su compuesto activo, la curcumina.

Esta escasa biodisponibilidad hace que el cuerpo solo aproveche una mínima fracción de esta raíz milenaria. Este reto ha impulsado a la ciencia y a la industria nutricional a desarrollar formulaciones especializadas para mejorar su asimilación y potencial.

Curcumina: Múltiples Beneficios con un Desafío

Una reciente revisión publicada en la revista Phytotherapy Research, que analizó más de 100 ensayos clínicos, encontró evidencia sólida de que la cúrcuma puede tener efectos positivos en: el azúcar en sangre en ayunas, el colesterol bueno (HDL), el peso corporal y el marcador de inflamación PCR.

La curcumina, que se encuentra en el rizoma de la planta, es un compuesto «pleiotrópico» —con múltiples efectos beneficiosos en distintos sistemas del cuerpo—, explica la nutricionista Carolina Chevallier, Gerente Senior de Asuntos Científicos de Herbalife para Centro y Sudamérica.

“La curcumina puede influir en varios procesos biológicos al mismo tiempo. Por ejemplo, tiene acción antioxidante, protegiendo las células del estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro. Además, posee propiedades antiinflamatorias que actúan sobre mecanismos relacionados con enfermedades crónicas, e incluso se investigan sus potenciales efectos antimicrobianos, anticancerígenos y neuroprotectores”, detalla Chevallier.

Clave para Superar la Baja Absorción Cúrcuma

A pesar de todo su potencial, la baja absorción cúrcuma se debe a que el cuerpo asimila muy poco el compuesto en su forma natural, y lo que sí llega al torrente sanguíneo se metaboliza y elimina rápidamente. Es aquí donde los suplementos diseñados científicamente cobran relevancia.

La especialista sugiere diferenciar su uso:

• Rizoma en polvo: Más adecuado para uso culinario (como condimento).

• Extractos estandarizados o formulaciones avanzadas: Opciones más aptas para fines nutricionales (antioxidante para protección de la salud) o fines terapéuticos (como los que se investigan para osteoartritis o enfermedades neurodegenerativas). Estas formulaciones a menudo emplean tecnologías como nanotecnología o la combinación con otros bioactivos.

¿Cómo Elegir el Suplemento Correcto?

No existe una dosis única de cúrcuma; la cantidad necesaria varía en función de la formulación y si contiene un ingrediente patentado respaldado por estudios clínicos. Por ello, la nutricionista de Herbalife sugiere revisar los siguientes puntos al elegir un suplemento:

Aspecto a Revisar Detalle Clave Concentración de Curcuminoides Verificar en la etiqueta la cantidad exacta de curcumina o curcuminoides que aporta, e identificar si utiliza un ingrediente patentado. Biodisponibilidad Priorizar productos que utilicen tecnologías para mejorar la absorción. Un ejemplo es la asociación con adyuvantes como la piperina (compuesto de la pimienta negra). Seguridad y Calidad Comprobar que el suplemento cuente con el registro del principal organismo regulador del país y que sea elaborado por un fabricante reconocido y registrado. Esto garantiza pruebas para el control de contaminantes (metales pesados, pesticidas y microorganismos).

Finalmente, Chevallier recuerda que es fundamental que todo suplemento sea recomendado y acompañado por un nutricionista o médico para asegurar un uso adecuado y seguro.