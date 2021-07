Defensoría del Pueblo atiende queja de paciente afectado con Dietilenglicol

(8/Jul/2021 – web) Panamá.- Una reunión de coordinación con miras a mejorar la atención y trato a los pacientes afectados con dietilenglycol, en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega y demás instalaciones de salud, para así garantizar sus derechos humanos a la vida y a la salud, sostuvo la Jefa Regional de la Defensoría del Pueblo, Luz De Gracia y la Dra. Reina Velarde del ministerio de Salud.

De Gracia, detalló que el encuentro obedece a una queja recibida en la Regional de Veraguas por parte de un paciente con dietilenglycol, el cual manifestó haber recibido una mala atención y tratos groseros.

“El afectado ha manifestado que no hay medicamentos, no se le brinda la atención acorde a su condición de salud, además algunos funcionarios no les atienden porque aducen que su carné esta vencido, a pesar de que existe una nota que indica que se debe dar el servicio, ante esta situación hemos venido a reunirnos con el MINSA en búsqueda de una respuesta a estas problemáticas”, puntualizó la funcionaria.

Por su parte, la Dra. Velarde solicitó que se presente una carta formal con las situaciones antes detalladas, para hacer las gestiones que sean necesarias que permitan mejorar la calidad de la atención.

La Defensoría del Pueblo, cumpliendo las medidas de bioseguridad dará seguimiento a la queja expuesta, a través de inspecciones en los Centros de Salud y el Hospital Regional, así como la capacitación a los funcionarios sobre los derechos de los pacientes.

Fuente/Foto: Defensoría del Pueblo de Panamá