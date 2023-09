Descifrando los Enigmas del Rejuvenecimiento Facial: Taller de Dermatología Cosmética exclusivo para periodistas dictado por la Dra. Jaclyn Guardia

• En América, los países líderes en procedimientos cosméticos no quirúrgicos son Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Colombia.

(28/Sep/2023 – web) Panamá.- Con el compromiso de ofrecer información de vanguardia en el apasionante campo de la dermatología cosmética, la destacada dermatóloga cosmética, la Dra. Jaclyn Guardia, diseñó un taller exclusivo para periodistas titulado «Dermatología Cosmética: Descifrando los Enigmas del Rejuvenecimiento Facial». Este evento tuvo lugar en las instalaciones de Panamá Coworking de Obarrio, donde los asistentes se sumergieron en un espacio de conocimientos e información valiosa sobre las últimas tendencias y avances en este campo en constante evolución.

Impacto en América Latina

Según los datos obtenidos por la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS), los cinco tratamientos cosméticos mínimamente invasivos más solicitados en 2021-2022 fueron: toxina botulínica, rellenos de tejido blando, reducción de grasa no invasiva, reafirmación de la piel sin cirugía y cuidado y tratamientos para la piel.

De igual forma, The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) destacó en un estudio realizado el año pasado que los procedimientos estéticos en el 2022 se incrementaron un 11.2% en comparación con las estadísticas del 2021, siendo un 16.7% procedimientos quirúrgicos y 7.2% no quirúrgicos, que comprenden inyectables, tratamientos de rejuvenecimiento facial, entre otros procedimientos.

Estos últimos arrojaron un total de 13,533,456 procedimientos no quirúrgicos realizados en 2022 en América, de los cuales 5 millones corresponden a toxina botulínica, comúnmente conocida como Botox, y 1,296,133 corresponden a rellenos de tejido blando. En América, los países líderes en procedimientos cosméticos no quirúrgicos son: Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Colombia.

Atributos de la dermatología cosmética: Más que un cuidado, una transformación

La dermatología cosmética moderna se alza como un faro en el vasto mar del bienestar y el cuidado de la piel, destacando por atributos que la hacen inigualable en su campo. Estos atributos no solo son la esencia de su éxito, sino también el motor detrás de su creciente demanda en la sociedad actual.

Por ello, la Dra. Jaclyn Guardia, guiada por una filosofía distintiva, se dedica a ofrecer resultados satisfactorios centrados en la preservación de la belleza natural de cada individuo a través de diagnósticos personalizados. Su enfoque es una dermatología cosmética consciente, que evita la creación de estereotipos o distorsiones, y se distingue por un compromiso ético y un profundo respeto hacia los procesos naturales y el cuerpo humano.

En este contexto, se exploró a fondo los pilares fundamentales del rejuvenecimiento facial durante el taller, revelando cómo estos elementos clave pueden transformar la experiencia de cada paciente:

• Contracción muscular y toxina botulínica (Botox): Los participantes se sumergieron en el fascinante mundo de cómo la relajación de los músculos faciales puede elevar la expresión facial, reducir las arrugas existentes y prevenir la formación de arrugas profundas mediante la aplicación experta de la toxina botulínica.

• Pérdida de colágeno y estrategias de estimulación: Se ahondó en la comprensión de cómo abordar la disminución de la producción de colágeno, relacionada con el envejecimiento, utilizando tecnologías avanzadas como láser, radiofrecuencia, microagujas e inyectables, logrando así una piel visiblemente más firme, y rejuvenecida.

• Pérdida de volumen y ácido hialurónico: La Dra. Guardia compartió su experiencia sobre cómo la pérdida de volumen, manifestada en surcos y hundimientos, puede revertirse con rellenos de ácido hialurónico, restaurando una apariencia juvenil y armónica.

Estos pilares, que definen la dermatología cosmética moderna, fueron el foco central del taller, donde se exploraron sus aplicaciones y resultados transformadores. Además de profundizar en estos temas, se presentaron las nuevas tendencias en dermatología cosmética, especialmente los tratamientos faciales integrales conocidos como «Full Face», que incluyen técnicas como peeling, láser, luz pulsada intensa, Morpheus (microagujas con radiofrecuencia), rellenos dérmicos, hilos tensores y bioestimuladores de colágeno.

Como conclusión de esta experiencia enriquecedora para periodistas interesados en estar al día con las últimas tendencias y desarrollos en la dermatología cosmética, la Dra. Guardia subrayó la importancia de la competencia de los profesionales que realizan estos tratamientos, brindando una visión completa de los riesgos y beneficios asociados.

Para más información sobre estos tratamientos y descubrir cómo la Dermatología Cosmética moderna puede transformar la belleza natural, los invitamos a visitar el sitio web de la Dra. Jaclyn Guardia en www.draguardia.com.

Acerca de la Dra. Jaclyn Guardia

La Dra. Jaclyn Guardia es una dermatóloga cosmética experimentada que se dedica a restaurar la confianza y la autoestima de sus pacientes mediante tratamientos personalizados de rejuvenecimiento facial. Además de dirigir la Clínica Dermatológica Mediskin, es docente y miembro activo en organizaciones dermatológicas. Su enfoque se centra en realzar la belleza natural de sus pacientes con procedimientos poco invasivos y tecnología avanzada. Jaclyn ha dejado su huella como experta en el campo, con logros académicos y reconocimientos internacionales que subrayan su excelencia en la dermatología cosmética. Su dedicación y compromiso son ejemplos de su impacto significativo en la comunidad médica y en el mundo de la belleza.

