Nuevo estudio de Mayo Clinic mejora la detección del cáncer de mama en mujeres con alta densidad mamaria

Imagen molecular de la mama (MBI) duplica la detección de cáncer de mama en tejido denso

• Un estudio de Mayo Clinic reveló que la adición de la Imagen Molecular de la Mama (MBI) a una mamografía 3D más que duplica la detección del cáncer en mamas densas, un factor que dificulta el diagnóstico en casi la mitad de las mujeres.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Minn. EE.UU.- La detección precoz es la clave para la supervivencia al cáncer de mama. Sin embargo, muchas mujeres tienen el tejido mamario denso, lo que puede dificultar la identificación del cáncer de mama a través de la mamografía. Un estudio dirigido por investigadores de Mayo Clinic descubrió que añadir otra prueba, denominada imagen molecular de la mama, o MBI (Molecular Breast Imaging), a una mamografía 3D, más que duplicó la detección del cáncer en mamas densas.

El estudio se ha publicado en la revista Radiology. Según las estadísticas, casi la mitad de las mujeres de 40 años o más que se someten a mamografías tienen densidad mamaria. Entre las mujeres de todo el mundo, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la principal causa de muerte por cáncer, según el Global Cancer Observatory.

«La mamografía es una prueba de cribado importante, que ha demostrado ser beneficiosa. Pero hemos aprendido que, en áreas de tejido mamario denso, los cánceres de mama pueden ocultarse a la detección en una mamografía hasta alcanzar un tamaño avanzado. Nuestra investigación se centra en detectar los cánceres más letales, que pueden incluir tumores invasivos de crecimiento rápido. Si se detectan antes, es probable que podamos salvar más vidas,» dice la autora principal y Ph. D. Carrie Hruska, física médica en radiología en Mayo Clinic en Rochester.

En una investigación realizada en cinco centros, la Dra. Hruska y su equipo estudiaron a 2.978 mujeres, de 40 a 75 años de edad, con densidad mamaria. Las participantes del estudio recibieron dos pruebas de cribado anuales de cáncer de mama, que incluyeron la combinación de una prueba complementaria de MBI y una mamografía 3D, también conocida como tomosíntesis digital de la mama.

Los radiólogos especialistas en mamas detectaron más tejido canceroso en las pruebas de cribado combinadas de MBI y mamografía que con cualquiera de las dos técnicas por separado.

«El MBI es una opción relativamente sencilla, de bajo coste y segura para las mujeres que tienen densidad mamaria y buscan una prueba de cribado complementaria,» dice la Dra. Hruska.

La combinación de MBI y mamografía está disponible en unos 30 centros de EE. UU., entre ellos Mayo Clinic en Rochester, Phoenix, Jacksonville, Florida, y el Sistema de Salud de Mayo Clinic en La Crosse y en Eau Claire, Wisconsin.

Con más pruebas de cribado, existe el riesgo de que la paciente sea llamada de vuelta para pruebas adicionales, con el fin de evaluar los descubrimientos. Los investigadores se mostraron satisfechos al comprobar que, aunque la adición de la MBI a la mamografía supuso que 279 mujeres más fueran llamadas de nuevo en el primer año de las pruebas de cribado, esta tasa de reconvocaciones se redujo a la mitad en la segunda ronda de pruebas de cribado.

El equipo de la Dra. Hruska está trabajando en el desarrollo de un algoritmo que reduzca el tiempo necesario para capturar una imagen utilizando esta técnica de 40 minutos a unos 20 minutos o menos. Esto haría que el procedimiento sea más cómodo y conveniente para las mujeres.

Revise el estudio para obtener una lista completa de autores, divulgaciones y financiación.