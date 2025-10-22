Hospiten Paitilla resalta la detección temprana de cáncer de mama y próstata en jornada “Pink & Blue, Be Brave”

Panel de especialistas enfatiza la detección temprana de cáncer para una intervención efectiva

• Los expertos recordaron que la detección temprana de cáncer femenino debe incluir chequeos ginecológicos anuales, citología y examen clínico de mamas, mientras que en hombres debe basarse en el PSA y el tacto rectal.

La red sanitaria internacional Hospiten Paitilla organizó el evento "Pink & Blue, Be Brave" con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana de cáncer de mama y de próstata. La jornada contó con un panel de especialistas que abordaron temas esenciales de prevención y bienestar para el público.

El evento incluyó las ponencias de la Dra. Joanne Sánchez (ginecóloga obstetra), la Dra. Bleixen Admadé (ginecóloga obstetra y ginecóloga oncóloga), el Dr. Carlos Brugiati (urólogo oncólogo) y el Lic. Brayant Worrell (nutricionista clínico).

Chequeos fundamentales para la salud femenina

La Dra. Joanne Sánchez, en su presentación “Salud femenina: los chequeos que no debes pasar por alto”, enfatizó que los exámenes ginecológicos deben realizarse una vez al año como medida preventiva. Estos chequeos esenciales incluyen el examen clínico de mamas, el examen abdominal y pélvico, la citología cervical (Papanicolaou) y, si el caso lo requiere, una ecografía pélvica.

La especialista también recomendó a las pacientes contar con un médico de cabecera, preferiblemente un ginecólogo, que pueda guiarlas en temas como métodos anticonceptivos y educación sexual según sus necesidades.

Factores de riesgo del cáncer de mama

Por su parte, la Dra. Bleixen Admadé, con la conferencia “Detección temprana en cáncer ginecológico: salvar vidas es posible”, explicó los principales factores de riesgo asociados al cáncer de mama, el tipo de cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial:

• Edad: El riesgo aumenta con la edad, diagnosticándose la mayoría de los casos después de los 50 años.

• Antecedentes familiares y mutaciones genéticas: Tener familiares cercanos con la enfermedad y heredar mutaciones en genes como BRCA1 y BRCA2 incrementan significativamente el riesgo.

• Historial reproductivo: La primera menstruación antes de los 12 años o la menopausia después de los 55 años son factores que pueden aumentar la probabilidad.

• Exposición y estilo de vida: La exposición a radiación ionizante en el tórax a edad temprana, el sobrepeso, la obesidad (especialmente post-menopausia), el consumo de alcohol y la inactividad física también se asocian con un mayor riesgo.

• Terapia hormonal: El uso prolongado de terapia hormonal combinada para la menopausia aumenta el riesgo, el cual disminuye tras la suspensión del tratamiento.

Salud masculina: Rompiendo el tabú del cáncer de próstata

El Dr. Carlos Brugiati, urólogo oncólogo, expuso el tema “Salud masculina: más allá del tabú, la importancia del chequeo urológico”. El especialista recordó que el cáncer de próstata se origina por el crecimiento celular descontrolado en esta glándula.

El urólogo destacó que los exámenes de detección temprana de cáncer son fundamentales para encontrar y tratar la enfermedad de manera más efectiva. La evaluación rutinaria incluye el antígeno prostático específico (PSA) y el tacto rectal, aplicados según el criterio médico y el perfil de riesgo del paciente. Estos pueden complementarse con un ultrasonido, una flujometría o una resonancia magnética.

La nutrición como primera línea de prevención

Para cerrar el ciclo de ponencias, el Lic. Brayant Worrell, nutricionista clínico, se refirió a “La alimentación como primera línea de prevención”. El experto señaló que una correcta lectura de las etiquetas nutricionales es clave para aprender a comer de forma saludable.

Conocer la descripción de cada alimento y sus porciones adecuadas permite clasificar los ingredientes, prevenir múltiples enfermedades y contribuir al control del estilo de vida.

La jornada “Pink & Blue, Be Brave” se consolidó como un llamado a la acción para la ciudadanía, promoviendo el autocuidado, la información y la toma de decisiones informadas sobre la salud.