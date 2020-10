Día Mundial contra el dolor: una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de acudir al médico

(17/Oct/2020 – web) Panamá.- En el marco del 17 de octubre, Día Mundial Contra el Dolor, P&G Health te comparte algunos datos relevantes para que conozcas más sobre el dolor y puedas acudir al médico cuando más lo necesites y así tengas una vida más plena y vibrante, una vida sin dolor.

¿Sabías que el 57% de los pacientes con dolor reciben un tratamiento inadecuado? ¿Cómo es posible que no podamos señalar la raíz del problema de algo tan común y que afecta a tanta gente en todo el mundo? La respuesta es que no todos los pacientes sufren el mismo tipo de dolor, por lo que no pueden ser tratados con analgésicos comunes. Este es un problema mayor, ya que según datos publicados en el Clinical Journal of Pain es probable que 6 de cada 10 pacientes sufran un tipo especial de dolor llamado dolor mixto.

El dolor mixto es una combinación de dos tipos de dolor: dolor muscular + daño nervioso. El dolor muscular (dolor nociceptivo) es el resultado del daño tisular que puede ocurrir cuando hay una lesión como un esguince de tobillo. Por otro lado, el daño a los nervios (dolor neuropático), puede ocurrir cuando se tiene una lesión en los nervios, por ejemplo, en una ciática, causando síntomas como sensación quemante, hormigueo y sensación de punzada además del dolor. Esto es algo tan usual que, el 54% de los pacientes con dolor mixto suelen reportarlo como el conocido dolor de espalda.

Por lo tanto, la próxima vez que sientas un dolor inusual, asegúrate de acércate a tu médico quien podrá ayudarte a librarte del dolor. El profesional de la salud es la persona indicada para recomendar el mejor tratamiento en cada caso. El doctor podrá guiarte y ayudarte a complementar los tratamientos con un plan para manejar el dolor, y de ser requerido, proponer cambios en el estilo de vida para mejorar la salud física y mental.

