Avances en Diabetes Tipo 2: Guías globales de la IDF promueven tratamiento personalizado y remisión temprana

Día Mundial de la Diabetes: Nuevos abordajes impulsan un enfoque temprano e integral para la Diabetes Tipo 2

• Las nuevas guías globales de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) promueven un tratamiento precoz y personalizado para la Diabetes Tipo 2 que puede prevenir complicaciones crónicas e incluso alcanzar la remisión en etapas iniciales.

• La prevalencia de la Diabetes Tipo 2 afecta a 35 millones de adultos en América Latina y el Caribe, y se proyecta que la cifra aumentará a 52 millones para 2050, lo que urge a transformar los paradigmas de atención y acceso a terapias innovadoras, según recoge el último el Atlas de la Diabetes.[1]

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, impulsado por la Federación Internacional de la Diabetes y la OMS. La efeméride busca educar y generar conciencia sobre una condición que afecta a más de 580 millones de personas en el mundo y 35 millones en América Latina y el Caribe[2]. En el caso específico de Panamá, el Atlas de la Diabetes de la FID 2025 registra que la prevalencia de diabetes en adultos (20 a 79 años) es de 10,7%[3].

Este año, el llamado pone el foco en el bienestar de quienes viven con diabetes y en la importancia de construir entornos laborales inclusivos, solidarios y libres de estigma. [4]

Este énfasis en el bienestar coincide con los avances logrados en los últimos años en el manejo de la diabetes. El abordaje de la enfermedad ha evolucionado desde una visión centrada en el control de la glucosa hacia un enfoque metabólico integral, que busca impactar positivamente en el peso, la salud cardiovascular y la función renal de los pacientes, mejorando su expectativa y calidad de vida. [5]

“En Adium creemos que transformar la salud metabólica en Latinoamérica comienza por transformar la conversación sobre estas patologías. Frente a la creciente prevalencia de la obesidad y diabetes tipo 2, condiciones frecuentemente relacionadas, mal comprendidas y estigmatizadas, asumimos el desafío de impulsar las conversaciones entre médicos y pacientes con base en la evidencia más reciente. Son estas decisiones, que parecen pequeñas, las que generan grandes resultados para el bienestar de los pacientes, quienes necesitan soluciones personalizadas y oportunas”, destacó Alejandro Salvatierra, Director Médico de Adium Centroamérica y Caribe.

Cambios de paradigmas y abordaje temprano

Uno de los aspectos más destacados de las nuevas guías clínicas Globales sobre diabetes, desarrolladas por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) este 2025, es el cambio de paradigma respecto del abordaje de la enfermedad, que propone tratar antes, de manera integral y personalizada, para modificar el curso de la enfermedad. Según el documento, un abordaje precoz —que combine cambios en el estilo de vida, control metabólico intensivo y acompañamiento continuo— puede prevenir complicaciones cardiovasculares, renales y neurológicas, e incluso alcanzar la remisión en etapas iniciales.[6]

El informe también subraya el papel de las nuevas terapias metabólicas —como los agonistas del receptor GLP-1 y las terapias duales GLP-1/GIP— que han transformado el tratamiento de la diabetes tipo 2. Estas alternativas innovadoras actúan más allá del control de la glucosa, favoreciendo la pérdida de peso, la protección cardíaca y renal, y una mejor calidad de vida. Con este cambio de paradigma, la atención de la diabetes avanza hacia un modelo más integral y personalizado, centrado en el bienestar de las personas. [7]

Las nuevas guías clínicas para el manejo de la Diabetes Tipo 2 entregan recomendaciones que equilibran la evidencia más reciente con la realidad de los sistemas de salud en el mundo, reconociendo que, en muchos países de ingresos bajos y medianos, el acceso a una atención integral sigue siendo limitado por la falta de personal especializado, pruebas diagnósticas y medicamentos asequibles. Por eso, el desafío es garantizar que los avances científicos lleguen a todos los pacientes, sin importar su contexto o nivel de recursos. [8]

