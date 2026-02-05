Roche impulsa el diagnóstico de precisión para transformar el abordaje del cáncer en el país

Alianzas estratégicas fortalecen el diagnóstico de precisión y la equidad en salud en Panamá

• El fortalecimiento del diagnóstico de precisión y la descentralización de los servicios oncológicos surgen como pilares para elevar las tasas de éxito en los tratamientos en Panamá.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El cáncer constituye uno de los desafíos más críticos de salud pública en el país, con una incidencia anual que supera los 1,121 casos de cáncer de mama y 900 de próstata, entre otras patologías de alta prevalencia1. Ante este escenario, el enfoque en el diagnóstico de precisión se vuelve fundamental para transformar el pronóstico de los pacientes. Roche ha reafirmado su compromiso con la innovación y el trabajo colaborativo para garantizar que el sistema de salud panameño pueda ofrecer un abordaje más oportuno y equitativo.

Medicina personalizada y evolución del diagnóstico

El paradigma actual de la oncología reconoce al cáncer no como una enfermedad única, sino como un conjunto de patologías con características moleculares específicas. El avance en la medicina personalizada permite identificar alteraciones genómicas mediante el diagnóstico de precisión, facilitando la selección de terapias efectivas desde el inicio del proceso clínico. Según datos técnicos, en sistemas de salud consolidados donde el diagnóstico es temprano, las tasas de éxito pueden alcanzar el 90%, mientras que en diagnósticos tardíos la cifra desciende significativamente2.

El Dr. Arturo Rebollón, Gerente Médico de Roche en Panamá, explicó en tercera persona que el tiempo transcurrido entre la sospecha clínica y el tratamiento es determinante para la sobrevida. Rebollón enfatizó que reducir estos plazos es una responsabilidad compartida que requiere la integración de biomarcadores para evitar el ensayo y error en las decisiones terapéuticas.

La estrategia para combatir el cáncer en Panamá trasciende el desarrollo de fármacos e incluye la optimización de los servicios de salud. A través del Programa Nacional de Navegación de Pacientes, en alianza con la Asociación Nacional Contra el Cáncer (ANCEC), Fundacáncer y la empresa Maxia Latam, se ha implementado la plataforma digital BIENI. Esta herramienta permite a los usuarios gestionar citas y visualizar su ruta de atención en el sistema público, reduciendo la deserción administrativa.

Resultados de programas piloto en la provincia de Veraguas han demostrado la eficacia de esta colaboración, logrando reducir los tiempos de referencia de meses a solo semanas. Este modelo facilita que los pacientes reciban tratamiento cerca de sus hogares, evitando traslados costosos hacia la Ciudad de Panamá y mejorando la adherencia al proceso médico.

Desafíos y visión a futuro

La descentralización de los servicios oncológicos se mantiene como una prioridad para asegurar la equidad en el sistema. El Dr. Rebollón concluyó que, si bien Panamá ha realizado esfuerzos importantes para extender la cobertura, el próximo paso es garantizar que la innovación y el diagnóstico de precisión lleguen a todos los ciudadanos de manera ágil, sin que su ubicación geográfica determine sus posibilidades de recuperación.

