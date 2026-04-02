Diagnóstico temprano del Trastorno del Espectro Autista es clave para el desarrollo infantil

• Falta de respuesta al ser llamado por su nombre.

• Contacto visual limitado y escasa imitación de gestos.

• Dificultades en el juego simbólico y sensibilidad sensorial.

• Movimientos repetitivos y rigidez ante cambios de rutina.

La doctora Alleyne explicó que el diagnóstico no se basa en una única prueba médica, sino en una evaluación clínica integral que incluye la observación del comportamiento y el uso de herramientas especializadas como ADOS-2, ADI-R, M-CHAT-R/F y ASQ-3 para evaluar las diversas áreas del desarrollo.

Intervención temprana y plasticidad cerebral

La evidencia científica presentada por la especialista demuestra que la intervención temprana impacta positivamente en el pronóstico. Estudios indican que el 65% de los niños diagnosticados antes de los 2.5 años presentan mejoras clínicas notables, en comparación con el 23% de quienes reciben el diagnóstico posteriormente.

La experta subrayó que la plasticidad cerebral en los primeros años de vida permite maximizar los resultados de las terapias, favoreciendo el desarrollo cognitivo, el lenguaje y la autonomía futura, facilitando la integración en entornos educativos regulares y actividades sociales.

Abordaje multidisciplinario y personalizado

Desde la perspectiva médica, el manejo del Trastorno del Espectro Autista requiere un equipo conformado por neuropediatras o psiquiatras infantiles, psicólogos clínicos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales.

Alleyne enfatizó que el plan de tratamiento debe ser estrictamente personalizado, basándose en las fortalezas y desafíos específicos de cada niño. Esto implica definir objetivos alcanzables y adaptar la intensidad de las terapias al contexto familiar y escolar del paciente.

Situación en Panamá y recomendaciones

En el contexto local, datos del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) indican que entre 2008 y 2021 se certificaron 967 personas con esta condición, con una mayor prevalencia en varones, aunque el país aún no cuenta con un censo actualizado.

La doctora Alleyne hizo un llamado a los padres para actuar de inmediato ante cualquier señal de alerta, recomendando la consulta pediátrica y la valoración multidisciplinaria como la «regla de oro» para marcar una diferencia significativa en el futuro del infante.

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