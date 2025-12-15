Por qué la dieta mediterránea es considerada una de las mejores para la salud del corazón

La dieta mediterránea reduce la inflamación crónica, factor clave para la salud cardíaca

• El enfoque de la dieta mediterránea en alimentos de origen vegetal sustituye grasas dañinas por monoinsaturadas, promueve la ingesta de antioxidantes y favorece la presión arterial y la salud intestinal.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Eau Claire, Wisconsin, Estados Unidos.- Una extensa investigación a lo largo de los años ha seguido identificando la dieta mediterránea como una de las mejores para el corazón. ¿Por qué? Ayuda a reducir la inflamación crónica en el organismo, explica Janet McCann, dietista-nutricionista certificada del Sistema de Salud de Mayo Clinic en Eau Claire, Wisconsin.

«No toda la inflamación es mala, pero una vez que se vuelve crónica, puede llevar a enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, demencia y cáncer«, dice McCann. «Uno de los principales factores de riesgo de la inflamación crónica es una dieta rica en grasas y azúcares.»

Beneficios cardiovasculares y nutricionales

La dieta mediterránea se basa en alimentos de origen vegetal, lo que confiere múltiples beneficios que protegen la salud del corazón:

• Sustitución de grasas: Reemplaza las grasas perjudiciales por grasas saludables y monoinsaturadas, las cuales han demostrado reducir el colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad (LDL o colesterol «malo»).

• Reducción de la inflamación: Incluye alimentos ricos en antioxidantes y fitoquímicos que contribuyen a reducir la inflamación en las arterias.

• Regulación de la presión arterial: Favorece la presión arterial saludable al priorizar alimentos ricos en potasio y reducir la ingesta de sal.

• Mejora intestinal: Promueve el consumo de granos integrales, legumbres, frutas y verduras, los cuales son ricos en fibra, favorecen la salud intestinal y ayudan a reducir las fluctuaciones de azúcar en la sangre.

• Control del peso: Fomenta un peso saludable al centrarse en alimentos densos en nutrientes y saciantes que ayudan naturalmente a evitar la sobrealimentación.

Consejos prácticos para adoptar la dieta

La dietista Janet McCann ofrece varias recomendaciones para quienes estén interesados en adoptar el estilo de vida de la dieta mediterránea:

1. Incremento de frutas y verduras

Se recomienda consumir entre dos y tres porciones de fruta y cuatro o más porciones de verduras al día. Se aconseja ampliar la variedad con opciones como granadas, higos, col rizada y acelga, y usar frutas y verduras como opción principal para picar.

2. Priorización de granos y frutos secos

Cambie a pan, cereales y pasta 100% integrales, e incorpore otros granos como el bulgur y el farro. Además, se sugiere consumir al menos cuatro porciones a la semana de frutos secos y semillas crudos o sin sal, ya que son ricos en fibra, proteínas y grasas saludables.

3. Uso de grasas saludables y proteínas magras

Utilice aceites de oliva, aguacate o pepita de uva para cocinar en lugar de mantequilla, e incluso para mojar pan. Consuma pescado dos veces por semana, eligiendo variedades ricas en omega-3 como salmón, trucha y sardinas, preparados asados o al vapor. Reduzca la carne roja, sustituyéndola por pescado, aves, huevos o legumbres, y asegúrese de que la carne roja consumida sea magra y en porciones pequeñas (aproximadamente 85 gramos).

4. Lácteos, especias y líquidos

Opte por lácteos bajos en grasa, como yogur griego o natural, y quesos de pasta blanda, como el feta o el chèvre. Utilice hierbas y especias para realzar el sabor y reducir la necesidad de sal. En cuanto a las bebidas, la moderación en el consumo de vino tinto es opcional (limitando la ingesta a una copa o menos al día), pero el agua debe ser la bebida principal.

El enfoque holístico de la vida mediterránea

Más allá de la alimentación, una parte esencial de la dieta mediterránea es el estilo de vida. Esto incluye la desaceleración y el disfrute de la vida, promoviendo el bienestar y la salud mental. Los principios básicos incluyen: sentarse a la mesa para al menos dos comidas a la semana, dedicar tiempo a la comida sin prisas, comer con amigos y familiares, y mantener la actividad física con un mínimo de 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana.

«Muchas personas que adoptan este estilo de alimentación dicen que no volverán a comer de otra manera,» concluyó McCann.

