Dieta y acondicionamiento físico pauta integral en la atención de los pacientes con Parkinson

• En el marco del Día Mundial del Parkinson, el Dr. Michal Gostkowoski de Cleveland Clinic brinda consejos para cuidar su salud si padece de la enfermedad del Parkinson

(11/Abr/2022 – web) Latam.- El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta la capacidad para controlar los movimientos, se estima que muchos de sus síntomas suelen presentarse de manera gradual y empeoran con el pasar del tiempo. Antes de la aparición de este padecimiento es recomendable mantener una dieta saludable para mantener el bienestar.

Si tiene la enfermedad de Parkinson (EP), es posible que se sienta abrumado por los consejos dietéticos. Algunas fuentes pueden indicarle que coma ciertos alimentos y evite otros. Algunos incluso pueden afirmar que los alimentos específicos son curas milagrosas para sus síntomas. ¿Cómo sabes qué creer?

El neurólogo Michal Gostkowski, DO, dice que parte de la información sobre la enfermedad de Parkinson y los alimentos está basada en investigaciones desactualizadas o inexactas, o puede que no tenga ninguna ciencia que la respalde.

Pero hay algunos consejos sólidos cuando se trata de su dieta. El Dr. Gostkowski explica lo que debe saber sobre los alimentos que come.

Olvídese de las habas para el Parkinson

Las habas contienen un aminoácido conocido como levodopa. La levodopa es un ingrediente activo en algunos medicamentos para el Parkinson. Parece una buena razón para comer muchas habas, ¿verdad?

No. El Dr. Gostkowski explica que la cantidad en los frijoles es pequeña en comparación con lo que hay en los medicamentos. “No se puedes comer suficientes habas para tener algún efecto sobre los síntomas,” dice.

Los plátanos también contienen levodopa, afirma el Dr. Gostkowski. Pero, al igual que las habas, no es posible comer suficientes plátanos para afectar los síntomas de la EP. Por supuesto, si te gustan las habas o los plátanos, ¡disfrútalos! Pero no se exceda ni espere que funcionen como medicamentos. Coma una variedad de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales para mantener el equilibrio.

Coma muchas proteínas, pero no con medicamentos de levodopa

Si está tomando un medicamento con levodopa, su médico puede indicarle que evite las proteínas cuando tome sus medicamentos. Tanto la proteína animal como la vegetal, pueden interferir con la absorción de los medicamentos que contienen levodopa.

Pero aún debe comer muchas proteínas. Solo hay que ser estratégico con el tiempo, “No tome medicamentos de levodopa con las comidas”, manifiesta el Dr. Gostkowski. “Es mejor tomarlo con el estómago vacío, ya sea 30 minutos antes de la comida o una hora después de comer”.

Si siente náuseas por el medicamento, coma una pequeña cantidad de alimentos ricos en almidón, como galletas saladas. Asegúrese de que lo que coma con su medicamento no contenga proteínas. “Es un malentendido que las personas con Parkinson deben evitar las proteínas”, afirma el Dr. Gostkowski. “Definitivamente necesitas proteínas en tu dieta, simplemente no las comas cuando esté tomando su medicamento de levodopa”.

Aumente el consumo de fibra

Una dieta rica en fibra es una forma comprobada de evitar el estreñimiento, un problema común para las personas con EP. A juicio del experto, “el Parkinson puede ralentizar los intestinos y causar estreñimiento.” “La fibra ayuda a mantener las cosas en movimiento.” Hay muchos alimentos ricos en fibra, así que elige tus favoritos. Las mujeres deben apuntar a 25 gramos de fibra por día y los hombres deben consumir 38 gramos.

Levanta un vaso de agua

La fibra por sí sola no resolverá un problema de estreñimiento, por ello beber mucha agua es fundamental. “Bebe varios vasos de agua al día”, “El estreñimiento es peor cuando no hay suficiente agua en los intestinos.” Y concéntrese en el agua pura, no en otras bebidas. “Líquidos como el café o las bebidas deportivas no son iguales al agua. Beba de seis a ocho vasos de agua al día, sin agregar nada,” afirma el doctor.

El Dr. Gostkowski entiende que a menudo es más fácil decirlo que hacerlo. “Muchas personas que tienen Parkinson evitan beber agua porque tienen problemas para ir al baño,” dice.

Para ayudar a evitar este desafío, el Dr. Gostkowski recomienda:

• Bebe agua por la mañana y por la tarde para evitar las ganas de orinar por la noche.

• Planee ir al baño a horas fijas para llegar antes de que sienta la necesidad de ir al baño con urgencia.

¿Pasa la sal?

La mayoría de los consejos de salud de hoy dicen que reduzca el consumo de sal. Una dieta alta en sodio puede causar presión arterial alta, una afección potencialmente grave. Pero la EP puede causar el problema opuesto en algunos casos. “Muchas personas con Parkinson tienen hipotensión ortostática,” comenta Gostkowski. “Esta caída en la presión arterial ocurre cuando te levantas de estar sentado o acostado. El corazón y los vasos sanguíneos no responden tan rápido como deberían, lo que hace que se sienta mareado o se desmaye. Puedes caerte y lesionarte.”

Comer más sal puede ayudar con la hipotensión ortostática, pero no llene su dieta con alimentos procesados como papas fritas, en su lugar, agregue sal a los alimentos ricos en nutrientes como las verduras y los cereales integrales. Consulte con su médico de cabecera antes de comenzar a comer más sal, si no tiene hipotensión ortostática, es posible que deba limitar el sodio a no más de 2300 miligramos por día, comentó el experto.

Combina el ejercicio con la dieta.

El Dr. Gostkowski manifiesta que, si desea sentirse lo mejor posible, se debe combinar una dieta saludable con ejercicio, las investigaciones han demostrado que el ejercicio regular puede mejorar los síntomas de la EP.

Es fundamental realizar ejercicios que eleven el ritmo cardíaco, al menos 30 minutos diarios, cinco veces a la semana, sin preocuparse por ejercicios específicos, se debe realizar una actividad que pueda disfrutarse, siempre y cuando no afecten el ritmo cardíaco, caminar a paso ligero es una buena opción, manejar bicicleta o hacer ejercicios más avanzados para atletas veteranos son una buena opción, de igual forma es recomendable ver a un terapeuta ocupacional para que le pueda administrar un programa de ejercicios de acuerdo a sus necesidades, son algunas de las recomendaciones del experto.

Agregue medicamentos para un combo ganador

La dieta y el ejercicio son importantes para controlar la EP, pero no se olvide de los medicamentos, tómelos con regularidad y exactamente como se los recete su médico.

Si tiende a olvidar su medicamento, configure una alarma para recordárselo, a su vez puede usar un pastillero que esté etiquetado con los días y las horas del día, “Tome sus medicamentos en un horario establecido, no se salte las dosis ni las duplique.” “Cuando es diligente en tomar sus medicamentos y seguir un estilo de vida saludable, se sentirá mejor,” recomienda el Dr. Gostkowski.

Acerca de Cleveland Clinic Florida

Cleveland Clinic Florida es un proveedor de atención médica multiespecializado sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. La región de Florida incluye Cleveland Clinic Weston Hospital, Cleveland Clinic Indian River Hospital, Cleveland Clinic Martin Health y los numerosos centros ambulatorios en los condados de Broward, Palm Beach, Martin, Indian River y St. Lucie. La región de Florida es una parte integral de la Clínica Cleveland en Ohio, donde brindar una excelente atención al paciente se basa en los principios de cooperación, compasión e innovación. Los médicos de Cleveland Clinic son expertos en el tratamiento de afecciones complejas que son difíciles de diagnosticar. Para obtener más información sobre Cleveland Clinic Florida visite www.clevelandclinicflorida.org. Síguenos en Twitter y Facebook.

Vía MC Comunicación