Dónde se propaga el cáncer de mama?, Oncóloga de Clevelan Clinic habla sobre el tema

(21/Oct/2022 – web) Panamá.- Si su médico le ha dicho que su cáncer de mama se ha diseminado, es posible que haya usado la palabra «metástasis». Cuando a alguien se le diagnostica cáncer de mama metastásico, significa que el cáncer se ha trasladado a otras áreas del cuerpo más allá de la mama.

De acuerdo con cifras del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN, por sus siglas en inglés) en Panamá para el año 2020 se registraron un total de 1,076 casos de cáncer de seno, representando el 14% del total de cánceres entre hombres y mujeres.

Pero, ¿qué significa eso exactamente y adónde pueden ir las células de cáncer de mama? La oncóloga Erin Roesch, MD, analiza dónde es más probable que se propague el cáncer de mama y cómo influye el tipo de cáncer de mama que usted tiene.

¿Cómo se propaga el cáncer de mama?

El cáncer de mama puede invadir y crecer en el tejido que rodea la mama, o puede viajar a otras partes del cuerpo y formar allí un nuevo tumor. Casi todos los tipos de cáncer tienen la capacidad de propagarse (incluido el cáncer de mama), pero el hecho de que se propague o no (y con qué rapidez) a menudo está relacionado con el tipo de cáncer de mama que tenga.

El cáncer de mama se puede propagar de tres maneras:

• Puede extenderse desde su seno hacia las áreas circundantes (como los ganglios linfáticos debajo del brazo o cerca de la clavícula).

• Las células cancerosas pueden viajar a través del torrente sanguíneo a otras áreas de su cuerpo.

• Las células cancerosas también pueden moverse a través de su sistema linfático a otras partes de su cuerpo.

“Cada tipo de cáncer es diferente, pero el tipo de cáncer de mama que usted tiene generalmente juega un papel en cuán agresivo o lento es y hacia dónde es más probable que se propague”, dice la Dr. Roesch.

Señales de que el cáncer de mama se ha propagado

Desafortunadamente, el cáncer de mama se propaga silenciosamente, por lo que no sabrá si comenzó a propagarse hasta que muestre signos o síntomas en la parte afectada de su cuerpo hacia donde se ha propagado.

Por ejemplo, si su cáncer ha viajado a sus pulmones, puede experimentar tos constante, sibilancias, dificultad para respirar o dolor en el pulmón afectado. Si se propaga a los huesos, puede experimentar molestias similares a la artritis en la cadera o la espalda. También puede experimentar un aumento de fracturas óseas como resultado de caídas menores o una pérdida repentina de apetito o peso.

Si experimenta síntomas de metástasis o le preocupa que su cáncer de mama se haya propagado a otras áreas de su cuerpo, debe informar a su proveedor de atención médica, quien puede determinar si su cáncer se ha propagado o no y cuál es el tratamiento más efectivo disponible.

¿A qué parte del cuerpo se propaga el cáncer de mama?

En teoría, el cáncer de mama se puede propagar a cualquier parte del cuerpo, pero lo más común es que se propague a los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado, los huesos y, a veces, al cerebro. Sin embargo, tenga en cuenta que incluso si su cáncer de mama se disemina a otras áreas de su cuerpo, todavía se considera cáncer de mama. Por ejemplo, si el cáncer de mama se propaga a los pulmones, no significa que ahora también tenga cáncer de pulmón.

La especialista Roesch explica cómo el cáncer de mama metastásico puede afectar diferentes partes de su cuerpo:

Ganglios linfáticos

Los ganglios linfáticos debajo del brazo son el primer lugar donde es más probable que se propague el cáncer de mama. También puede viajar al tejido que rodea su seno, como en su pecho, o puede viajar hasta la clavícula o la parte inferior del cuello. El cáncer de mama solo se considera metastásico si se propaga más allá de estas glándulas y hacia otras partes de su cuerpo. Si su cáncer de mama se ha propagado a esta área, es posible que experimente dolor, ganglios linfáticos inflamados o un bulto debajo de la axila.

Pulmones

El cáncer de mama que se ha propagado a los pulmones puede causar dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos persistente o puede hacer que tosa sangre. El cáncer también puede crecer hasta llenar el espacio entre los pulmones y la pared torácica, lo que hace que el líquido se acumule en los pulmones.

Hígado

Si el cáncer se ha propagado al hígado, es posible que experimente dolor de estómago, distensión abdominal, hinchazón en el vientre o sensación de saciedad, incluso si no ha comido recientemente. También puede experimentar pérdida de apetito, náuseas, vómitos o ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel.

Cerebro

El cáncer de mama que se disemina al cerebro puede causar una variedad de síntomas neurológicos, incluidos dolores de cabeza, cambios en la visión, mareos, aturdimiento y confusión mental o confusión mental.

Huesos

El cáncer de mama puede propagarse a los huesos y debilitarlos. Es posible que experimente dolores en los huesos, dolor o cansancio. También podría ser más propenso a quebraduras o fracturas óseas debido a que las células cancerosas están incrustadas en los huesos o la médula espinal.

Qué hacer si su cáncer de mama se ha propagado

Incluso si su cáncer de mama se ha propagado a otras partes de su cuerpo, no significa necesariamente que no sea tratable. Si no se puede extirpar el cáncer, el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas, mejorar su calidad de vida y prolongar su supervivencia.

“Algunas personas viven con cáncer de mama durante varios años mientras aprenden a adaptarse y aceptan que estarán en tratamiento por un período de tiempo indefinido”, señala el Dr. Roesch. “Su equipo de cáncer lo ayudará a aprender y afrontar lo que puede esperar en este viaje”.

