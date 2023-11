El 70% de los pacientes con prediabetes son propensos a desarrollar diabetes tipo 2

La diabetes afecta a aproximadamente 537 millones de personas en el mundo

www.prediabetes.la es una plataforma de información en la que se pueden conocer los factores de riesgo y realizar una prueba rápida para saber si se es propenso a desarrollar prediabetes o diabetes

(13/Nov/2023 – web) Guatemala.- A escala global, al menos 537 millones de personas viven con diabetes y se estima que para 2030 este número se eleve a 643 millones; en la región de las Américas, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, al menos 62 millones de personas la padecen.

La diabetes, cuyos síntomas muchas veces no son lo suficientemente visibles, es conocida como una de las primeras pandemias silenciosas, incluso desde su etapa más temprana, la prediabetes.

A decir del Dr. Oscar Pinzón, Especialista en Endocrinología, “la prediabetes es una etapa previa en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que el rango normal, pero no lo suficientemente altos como para ser clasificados como diabetes, por lo que es de suma importancia ser conscientes de esta etapa pues el 70% de los casos de prediabetes son propensos a convertirse en diabetes tipo 2”.

En un esfuerzo conjunto para combatir la creciente amenaza de la prediabetes y la diabetes tipo 2, Merck se ha asociado con la Federación Internacional de Diabetes (IDF) para lanzar una campaña única e inspiradora que utiliza el fútbol como metáfora para transmitir un mensaje crítico: «¡Muéstrale la Tarjeta Roja a la Prediabetes y la Diabetes!».

Inspirados por la pasión y la determinación que vemos en un campo de fútbol, esta campaña especial, que inició el 14 de agosto y tendrá una duración de 90 días, culminará el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre. Al igual que en el fútbol, en la estrategia contra la diabetes es necesario proyectar y planear medidas preventivas y correctivas, ya que si se detecta en una etapa temprana su progresión puede retrasarse o pausarse.

Y es que a decir del especialista, la prediabetes no solo está relacionada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, sino también con un mayor índice de complicaciones cardiovasculares, nerviosas y renales.

La diabetes y el fútbol comparten algunas similitudes en cuanto a reglas no modificables y estrategias controlables. Los factores de riesgo no modificables, como la edad, la historia familiar y la etnicidad, son las reglas del juego a las que los pacientes que viven con diabetes deben apegarse. En contraste, los factores de riesgo modificables, como hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta saludable, no fumar, dormir lo suficiente y mantener apego a los tratamientos médicos, son las estrategias en el campo que pueden maximizar los buenos resultados.

Con relación al tratamiento, Merck ha jugado un rol fundamental al ser el impulsor de los primeros estudios clínicos y pruebas de la metformina en humanos hace más de 60 años, este medicamento se ha posicionado como el fármaco de primera elección para tratar la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2, que recientemente cumplió 100 años de ayudar a regular los niveles de glucosa sanguínea, evitando así que la prediabetes avance hacia la diabetes.

El trabajo en equipo es fundamental tanto en el fútbol como en la lucha contra la diabetes. La red de apoyo, que incluye amigos, familiares y médicos, puede ser la fuerza impulsora para mantener un estilo de vida más saludable y mantener el juego en marcha. Además, el cuidado de la salud mental desempeña un papel importante, ya que la diabetes y la prediabetes pueden ser desafiantes emocionalmente.

“Para ganar un juego de fútbol hay 3 cosas importantes, conocer el juego, las reglas y contar con un equipo sólido, por lo que en el marco de este día tan importante invitamos a la población centroamericana a conocer más acerca de la prediabetes y diabetes a través de www.prediabetes.la, donde también se pueden realizar una prueba rápida para saber si se es propenso a desarrollar prediabetes o diabetes”, agregó el Dr. Oscar Pinzón.

La diabetes y la prediabetes son enfermedades severas que pueden afectar a una parte significativa de la población de Centroamérica por ello, con la educación, la prevención y el apoyo adecuado es posible prevenir y controlar sus complicaciones y afectación en la calidad de vida. “La campaña de concientización y prevención representa un paso importante en la dirección correcta y se espera que inspire a las personas en Centroamérica a tomar medidas proactivas para proteger su salud. ¡Muéstrale la tarjeta roja a la prediabetes y diabetes!”, finalizó Dra.Ivonne Díaz Gerente médico de las áreas cardio metabólica y endocrinología de Merck Centroamérica.

Fuente/Foto: Merck Centroamérica

Visite la lista de los más vendidos: Los 10 Audiolibros más vendidos