Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): tercera causa de muerte a nivel mundial(1)

(16/Mar/2023 – web) Panamá.- La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es considerada la tercera causa de muerte a nivel mundial4, su alta tasa de mortalidad se asocia a que, en muchas ocasiones los pacientes no reportan complicaciones lo que conduce a muertes prematuras. Esta es una enfermedad crónica que obstruye el flujo del aire de los pulmones5, lo que ocasiona dificultades para respirar6. Su causa principal es la exposición a largo plazo a gases irritantes; especialmente al humo del cigarrillo7; así como predisposiciones genéticas, pacientes asmáticos o eventos que afecten al desarrollo pulmonar en la infancia8.

“1 de cada 5 pacientes mueren en el plazo de un año luego de su primera hospitalización9, por ello nuestro objetivo es transformar la vida de estas personas y reducir la tasa de mortalidad, a través de la intervención temprana y poniendo a disposición de estos pacientes tratamientos innovadores, explicó la Dra. Larisa Ramírez, directora Médica de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe.

Uno de esos tratamientos es Breztri, una terapia de combinación triple, que ha demostrado beneficios en la reducción de las exacerbaciones y la mortalidad para las personas elegibles con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, brindando una mejoría en los síntomas que le permite a los pacientes respirar mejor y reducir la cantidad de exacerbaciones. La prevención de las exacerbaciones es una prioridad clínica clave, ya que incluso una sola exacerbación puede causar un mayor deterioro de la función pulmonar de un paciente y aumentar el riesgo de hospitalización10.

Los sistemas de atención médica adjudican a esta enfermedad un gasto de más de 100 mil millones de dólares por año a nivel global11,12, esto porque cerca del 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingresos medianos y bajos13. Solo en el 2019 esta patología ocasionó 3,23 millones de defunciones14, lo que representó el 5% de todas las muertes a nivel mundial15. Por año ocurren hasta 250 millones de exacerbaciones moderadas y graves16, lo que produce un empeoramiento de los síntomas, causando daños irreversibles, y aumentando el riesgo de una hospitalización en un 21%17, pues una sola exacerbación puede duplicar la tasa de disminución de la función pulmonar18.

Es común que los pacientes con EPOC presenten un mayor riesgo de desencadenar una enfermedad cardiovascular, cáncer de pulmón19, osteoporosis, depresión o ansiedad20. “Sabemos que la EPOC no cuenta con una cura, sin embargo, su diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y continuo son claves para detener el empeoramiento de los síntomas y reducir el riesgo de sufrir otras afecciones asociadas, al tiempo que facilita a los pacientes realizar actividades cotidianas sin mayor complejidad,” añadió Ramírez

Existen medidas que los pacientes con EPOC pueden implementar para mejorar su calidad de vida y ayudar a controlar la patología, como evitar el tabaco, actividad física regular y vacunarse contra enfermedades respiratorias como la neumonía, la gripe y la COVID-1921. Aunque se considera que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es progresiva y que empeora con el tiempo, es tratable.

“Es importante reconocer los signos y síntomas que podrían sugerir la presencia de la enfermedad. Su diagnóstico debe ser estudiado y confirmado por exámenes médicos como la espirometría que es una prueba de función pulmonar, rayos X en el tórax, tomografía, análisis de los gases de la sangre arterial y otras pruebas de laboratorio22”, concluyó Ramírez.

Breztri (budesonida/glicopirrolato/fumarato de formoterol) es una combinación triple de fumarato de formoterol, un LABA, bromuro de glicopirronio, un LAMA, con budesonida, un ICS, y se administra en un inhalador presurizado de dosis medida.

AstraZeneca

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo y Respiratorio e Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo.

Para mayor información, visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/

