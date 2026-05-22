Especialistas advierten que controlar la hipertensión arterial a tiempo reduce el riesgo de infartos

La condición médica se mantiene como uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en el país, elevando la incidencia de complicaciones graves en órganos vitales.
Controles periódicos permiten detectar la hipertensión arterial y prevenir derrames cerebrales
• Autoridades de salud y especialistas instan a la población a realizar mediciones periódicas y adoptar hábitos saludables para frenar el impacto del denominado asesino silencioso.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La hipertensión arterial continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares en Panamá, incluyendo infartos de miocardio y derrames cerebrales, las cuales representan las causas primarias de muerte en todo el territorio nacional. Según las estimaciones provistas por el Ministerio de Salud (Minsa), el 42% de la población adulta panameña padece esta condición, un porcentaje que manifiesta la tendencia de elevarse hasta un 60% en algunas regiones específicas que poseen una alta densidad de población afrodescendiente. Ante este panorama epidemiológico, los especialistas médicos realizan un llamado a reforzar los esquemas de prevención, los controles clínicos regulares y la adopción de hábitos saludables para mitigar el impacto general de esta enfermedad silenciosa.
A nivel global, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reflejan que esta afección impacta de forma directa al 25% de la población adulta en el mundo. La tensión arterial se define técnicamente como la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes internas de las arterias; cuando este parámetro de tensión se eleva de manera desmedida, se establece el diagnóstico de la patología. Para confirmar clínicamente la presencia de la enfermedad, los profesionales requieren tomar mediciones en dos jornadas distintas, determinando que en ambas lecturas la tensión sistólica se ubique en un valor superior o igual a 140 mmHg y la tensión diastólica resulte superior o igual a 90 mmHg.
El doctor Daniel R. Pichel, médico especialista en cardiología de Hospiten Paitilla, explicó en tercera persona que la patología es ampliamente conocida dentro del entorno médico como el “asesino silencioso”. Este calificativo responde a que la condición logra evolucionar de manera progresiva sin manifestar síntomas visibles externos, al mismo tiempo que genera daños estructurales crónicos en órganos vitales para el ser humano, tales como el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos.
Importancia de la detección temprana para la supervivencia
El cardiólogo destacó que la medición regular de los niveles de presión en el torrente sanguíneo faculta la detección oportuna de alteraciones biológicas que, en caso de no recibir el tratamiento correspondiente, derivan en complicaciones clínicas de alta gravedad. Entre estos escenarios se incluyen el desarrollo de infartos, cuadros de insuficiencia cardíaca, la aparición de aneurismas o la ocurrencia de eventos cerebrovasculares. El doctor Pichel señaló que un alto volumen de personas convive diariamente con la enfermedad sin tener conocimiento de su situación diagnóstica, razón por la cual calificó como un elemento fundamental la ejecución de chequeos periódicos y la intervención temprana para evitar secuelas que mermen la calidad de vida de los pacientes.
Las directrices médicas establecen como recomendación general que la totalidad de los individuos adultos verifiquen sus niveles de presión arterial por lo menos una vez al año. Asimismo, se aconseja que aquellas personas que posean factores de riesgo asociados o antecedentes de carácter familiar realicen estos controles con una frecuencia superior. El especialista añade que la evaluación de este parámetro biológico debe instaurarse desde las etapas pediátricas de los pacientes, integrándose como un componente regular dentro de las revisiones de salud infantil.
Factores de riesgo asociados y manifestaciones de alerta
El desarrollo de la patología y de las enfermedades de origen cardiovascular guarda relación directa con una serie de variables conductuales y clínicas, entre las que destacan el tabaquismo, el padecimiento de diabetes, el registro de niveles de colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de dietas con altas concentraciones de sodio y grasas saturadas, el estrés crónico y la ausencia de un descanso nocturno adecuado.
A pesar de que la condición no suele generar sintomatología inicial, existen ciertos signos corporales que funcionan como alertas sobre posibles complicaciones en el sistema cardiovascular. Estas manifestaciones abarcan dolores persistentes en la zona del pecho, dificultad respiratoria o falta de aire, inflamación o hinchazón en las piernas, presencia de palpitaciones y episodios de desmayo. Ante la identificación de cualquiera de estos indicadores físicos, el especialista aconseja acudir de forma inmediata a una evaluación médica integral.
Modificación de hábitos cotidianos y complicaciones severas
El doctor Pichel enfatiza que la estructuración y el mantenimiento de un estilo de vida saludable representa la estrategia clave para la prevención y el control de la afección. La implementación de un régimen de alimentación balanceado —caracterizado por ser rico en frutas, porciones de verdura, granos integrales y carnes blancas, junto con una reducción sustancial en el uso de sal, grasas saturadas y la ingesta de bebidas azucaradas— aporta beneficios significativos a la estabilidad del sistema del corazón. De igual manera, las recomendaciones médicas incorporan la necesidad de dormir en un rango de 7 a 9 horas diarias, suspender de forma definitiva el consumo de cigarrillos, realizar actividad física de manera regular, disminuir los detonantes de estrés y combatir las conductas sedentarias, aclarando que no es indispensable la práctica de deportes de alta competencia, sino que mantenerse activo en las tareas del día a día aporta ventajas al músculo cardíaco.
La ausencia de un control terapéutico adecuado sobre la enfermedad desencadena repercusiones severas y daños irreversibles en la estructura orgánica del cuerpo humano. Los informes clínicos detallan que las principales complicaciones asociadas a la evolución libre de la patología comprenden:
• Infartos cardíacos
• Derrames cerebrales
• Insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis
• Pérdida de la capacidad visual o ceguera
• Deterioro de las funciones cognitivas y elevación del riesgo de padecer Alzheimer
• Formación de aneurismas y daños estructurales en la arteria aorta
La manifestación de estas condiciones médicas altera de forma drástica el bienestar general de las personas afectadas, propiciando además escenarios de invalidez funcional o la ocurrencia de muertes prematuras en la población.
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