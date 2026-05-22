Especialistas advierten que controlar la hipertensión arterial a tiempo reduce el riesgo de infartos

• Infartos cardíacos

• Derrames cerebrales

• Insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis

• Pérdida de la capacidad visual o ceguera

• Deterioro de las funciones cognitivas y elevación del riesgo de padecer Alzheimer

• Formación de aneurismas y daños estructurales en la arteria aorta

La manifestación de estas condiciones médicas altera de forma drástica el bienestar general de las personas afectadas, propiciando además escenarios de invalidez funcional o la ocurrencia de muertes prematuras en la población.

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