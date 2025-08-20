Estudiantes de medicina y STEM participan en jornada científica de Hospiten

Estudiantes de medicina y STEM participan en jornada científica de Hospiten
Estudiantes de medicina y STEM participan en jornada científica de HospitenHospiten Paitilla

Hospiten Paitilla realizó su primera presentación de pósters médicos y STEM en la 50ª Jornada Científica, con participación gratuita de estudiantes y profesionales.

Hospiten Paitilla celebra su 50ª Jornada Científica con concurso de pósters médicos y STEM

El concurso incluyó 17 trabajos en cuatro categorías, integrando medicina y disciplinas científicas en un evento académico sin precedentes.

La iniciativa busca impulsar la investigación y la docencia en salud y ciencia, alineada con la visión del Grupo Hospiten.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco de la 50ª edición de la Jornada Científica de Hospiten Paitilla, se realizó por primera vez en Panamá un concurso de pósters médicos y científicos que reunió a estudiantes de medicina, profesionales de la salud y jóvenes talentos de disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Este evento, organizado por la red hospitalaria internacional Hospiten, marcó un hito al integrar por primera vez en un congreso médico privado —celebrado ininterrumpidamente durante cinco décadas y de acceso gratuito— la participación de todas las ramas científicas en una misma plataforma académica.

La jornada reunió a cientos de asistentes, entre ellos estudiantes universitarios, médicos, enfermeros, científicos y profesionales del sector salud. El concurso de pósters contó con 17 trabajos inscritos en cuatro categorías: Estudiante de Medicina y Médico General, Médico Interno y Residente, Estudiante STEM y Científico STEM.

“El objetivo es claro: unir esfuerzos entre todas las ramas de la ciencia para impulsar el avance conjunto de la medicina y la investigación científica en nuestro país”, destacó el Dr. Bruno Hammerschlag, especialista en neumología de Hospiten Paitilla.

La iniciativa responde a la visión del Grupo Hospiten de fomentar no solo la atención médica, sino también la docencia y la investigación, consolidando su compromiso con el desarrollo académico y científico en Panamá.

