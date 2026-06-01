Un estudio de Mayo Clinic identifica las edades clave en las que se aceleran los biomarcadores del Alzheimer

La detección temprana del Alzheimer avanza gracias a un nuevo estudio de Mayo Clinic

• El análisis de más de dos mil participantes del estudio de Mayo Clinic sobre el envejecimiento define ventanas de edad críticas para aplicar estrategias de cribado preventivo más eficaces.

• Los hallazgos confirman la utilidad de los análisis de sangre para monitorizar la progresión de la patología y respaldan el desarrollo de herramientas de detección oportuna.

(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Rochester, Estados Unidos.- Cambios biológicos sutiles asociados a la enfermedad de Alzheimer podrían comenzar ya a finales de los 50 años — décadas antes de que aparezcan la pérdida de memoria u otros síntomas — según una nueva investigación de Mayo Clinic .

El estudio , publicado en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, mapea cuándo tienden a acelerarse los principales cambios cerebrales y sanguíneos a lo largo de la vida, aportando nueva información sobre cuándo las estrategias de detección y prevención podrían tener el mayor impacto.

La enfermedad de Alzheimer , la forma más común de demencia, afecta a unos 6,9 millones de personas en Estados Unidos de 65 años o más. Implica cambios anómalos en proteínas como el amiloide y la tau que pueden comenzar años antes de los síntomas, y se asocia con el deterioro cognitivo. Actualmente no existe cura.

Investigadores de Mayo Clinic identificaron cuándo tienden a producirse estos cambios a lo largo de la vida. Una detección más temprana puede dar a los pacientes y sus familias más tiempo para planificar, acceder a cuidados y beneficiarse de tratamientos que puedan ralentizar la progresión.

Utilizando datos de 2.082 participantes del estudio de larga duración Estudio de Mayo Clinic sobre el envejecimiento , los investigadores analizaron una amplia gama de medidas — incluyendo biomarcadores en sangre, neuroimagen cerebral y rendimiento cognitivo — para identificar cuándo comienzan a acelerarse los cambios relacionados con el Alzheimer.

«Este estudio poblacional proporciona una visión integrada de los patrones relacionados con la edad en múltiples biomarcadores del Alzheimer medidos en sangre y también imagen, además de la cognición», afirma Mingzhao Hu, Ph.D., profesor adjunto en el Departamento de Ciencias Cuantitativas de la Salud de Mayo Clinic y primer autor del estudio. «Al estimar las edades en las que los cambios en los marcadores de salud se hacen más evidentes, los resultados muestran que muchos de estos cambios tienden a producirse desde finales de los 50 hasta principios de los 70 años.»

El futuro de la detección del Alzheimer

«A medida que la investigación sobre el Alzheimer se orienta hacia la prevención y el tratamiento precoz, los biomarcadores en sangre desempeñarán un papel central a la hora de identificar qué personas son las más adecuadas para estas terapias”, afirma Jonathan Graff-Radford, M.D. , jefe de Neurología Conductual en Mayo Clinic y autor sénior del estudio. «Saber cuándo empiezan a cambiar estos biomarcadores, y cuándo se relacionan con el deterioro cognitivo, nos ayuda a señalar las edades en las que el cribado preventivo podría tener el mayor impacto.»

Los investigadores observaron que muchos biomarcadores relacionados con el Alzheimer muestran que los cambios comienzan a acelerarse en edades específicas.

Se observó un descenso medible del rendimiento cognitivo a partir de finales de los 50 años, seguido de una acumulación más rápida de amiloide en el cerebro en personas a principios de los 60 años — lo que apunta a una ventana en torno a los 60 años en la que los cambios cognitivos y de amiloide se hacen más pronunciados. La acumulación de proteínas beta-amiloide que se agrupan formando placas en el cerebro es una de las principales características de la enfermedad.

Entre finales de los 60 y principios de los 70 años, los biomarcadores de patología tau y neurodegeneración muestran incrementos más pronunciados. Varios marcadores en sangre — incluidos niveles plasmáticos de GFAP, NfL y p-tau — presentan cambios más marcados alrededor de los 68 a 72 años, junto con una atrofia cerebral más evidente, especialmente en regiones relacionadas con la memoria. Se identificaron dos ventanas generales, alrededor de los primeros 60 años para la cognición y la PET de amiloide, y alrededor de finales de los 60 a principios de los 70 para varios marcadores sanguíneos y de neurodegeneración, lo que pone de relieve estos periodos de transición clave en el proceso de envejecimiento.

Avanzando hacia una detección más temprana

Comprender la cronología de la progresión de la enfermedad de Alzheimer podría ser fundamental para pasar de un tratamiento en fases avanzadas a una detección y prevención más tempranas. Los investigadores señalan que los hallazgos reflejan tendencias poblacionales generales, en lugar de predicciones precisas para cada individuo. Sin embargo, ofrecen una orientación para futuras investigaciones, incluida la evaluación de si estos «puntos de inflexión» pueden predecir el deterioro cognitivo, la confirmación de los resultados en poblaciones más diversas y el seguimiento de individuos a lo largo del tiempo para comprender mejor la progresión de la enfermedad.

Los resultados del estudio también refuerzan el creciente papel de los análisis de sangre en la investigación y la atención del Alzheimer. Estas pruebas mostraron patrones similares a los de la neuroimagen, lo que sugiere que podrían utilizarse para monitorizar cambios relacionados con la enfermedad a lo largo del tiempo además de identificar a personas con mayor riesgo.

«Cuando se piensa en el cribado poblacional, la cuestión crítica es el momento”, afirma el Dr. Graff‑Radford. “No se quiere empezar demasiado pronto, antes de que cambien los biomarcadores, y este trabajo ayuda a empezar a abordar esa cuestión», añade el Dr. Graff-Radford.

El trabajo también contribuye a la investigación sobre cribado y monitorización al identificar rangos de edad en los que los análisis de sangre pueden ser más informativos. Además, varios de los patrones de los marcadores sanguíneos fueron consistentes entre dos plataformas de laboratorio de uso común, lo que respalda que los hallazgos no dependen de un único ensayo.

Esta investigación forma parte de un esfuerzo más amplio en Mayo Clinic conocido como la iniciativa Precure. Se enfoca en el desarrollo de herramientas que ayuden a los clínicos a detectar y abordar los cambios relacionados con la enfermedad de forma más temprana, antes de que aparezcan los síntomas o las patologías sean más difíciles de tratar.

Para una lista completa de autores, declaraciones y financiación, consulte el estudio .

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