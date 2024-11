Estudio de Mayo Clinic destaca avances en tratamiento del dolor en el pecho con stent especial

Innovador stent mejora calidad de vida en pacientes con microangiopatía

(20/Nov/2024 – Panamá24Horas) Minnesota, EE.UU.- Un estudio de Mayo Clinic sugiere que un stent en forma de reloj de arena podría mejorar el flujo sanguíneo y aliviar el dolor torácico intenso y recurrente en personas con microangiopatía. De los 30 participantes en un ensayo clínico de fase dos, el 76% informó una mejora en su calidad de vida diaria. Por ejemplo, algunos participantes que informaron que no podían caminar alrededor de la cuadra o subir un tramo de escaleras sin sentir dolor en el pecho pudieron realizar estas actividades físicas cotidianas al final de un período de 120 días. Las medidas clínicas del flujo sanguíneo relacionadas con la microvasculatura del corazón mejoraron significativamente durante el seguimiento, según los resultados publicados en Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions.

La microangiopatía es una afección en la que los vasos sanguíneos pequeños del corazón no funcionan correctamente, lo que reduce el flujo sanguíneo al corazón. Los dolores en el pecho resultantes, conocidos como angina, pueden ser debilitantes, limitando la capacidad de una persona para hacer ejercicio, realizar tareas domésticas o incluso caminar hasta el buzón. Alrededor del 40% de los pacientes que realizan una angiografía coronaria diagnóstica debido al dolor en el pecho no tiene arterias bloqueadas, factor que también puede causar angina. Sin embargo, hasta el 66% de estos pacientes tiene la microangiopatía, afección que suele ser más común en mujeres y en personas con diabetes, presión arterial alta y obesidad.

Durante décadas, ha habido pocas opciones de tratamiento viables para mejorar el flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos del corazón. En el mejor de los casos, los médicos trataban los síntomas de la angina con una serie de medicamentos y estrategias preventivas para las enfermedades cardiovasculares, como una alimentación saludable, pérdida de peso y ejercicio físico regular. El uso de un stent podría actuar sobre la causa del dolor en el pecho — la reducción significativa del flujo sanguíneo que afecta el músculo cardíaco.

A diferencia de los stents en forma de tubo utilizados para abrir las arterias obstruidas, el stent en forma de reloj de arena se estrecha en el medio. Se cree que su diseño distintivo aumenta la contrapresión, redistribuyendo el flujo sanguíneo de manera más efectiva a través de los pequeños vasos del corazón que no funcionaban a su máxima capacidad.

«En este estudio, los pacientes con disfunción coronaria microvascular tuvieron dificultades para controlar su angina crónica, lo que afectó significativamente sus actividades diarias», afirma el Dr. Amir Lerman, cardiólogo de Mayo Clinic y autor principal del estudio. «Además de la reducción del dolor en el pecho y la capacidad de realizar actividades físicas de manera cómoda, la mayoría de los pacientes en el estudio también mostraron una correlación entre los cambios en la reserva de flujo coronario, que es responsable de medir el flujo sanguíneo máximo, y los cambios en las respuestas relacionadas con la calidad de vida en el cuestionario. Esto apunta a un vínculo entre la medición fisiológica y los síntomas de angina.»

El Dr. Lerman señala que se necesitan más estudios para comprender mejor cómo funciona el stent reductor y sus efectos a largo plazo sobre el flujo sanguíneo. El stent no alivió los síntomas del dolor en el pecho en el 20% al 30% de los participantes, lo que significa que la investigación futura deberá identificar con mayor precisión qué pacientes responden mejor a este tipo de terapia.

