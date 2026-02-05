Estudio de McKinsey destaca el rol de las farmacias en Panamá y la región

Tendencia en farmacias en Panamá: Consumidores priorizan cercanía y medicamentos genéricos

• La conveniencia y el precio definen el comportamiento del consumidor panameño, con un 75% de disposición a sustituir medicamentos de marca por genéricos.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un contexto marcado por el incremento del gasto sanitario y las barreras de acceso a servicios médicos, las farmacias en Panamá y América Latina están llamadas a desempeñar un rol estratégico en el sistema de salud. Según los hallazgos de una reciente encuesta de consumo elaborada por McKinsey & Company, estos establecimientos emergen como centros críticos de atención ante una población que envejece y que enfrenta dificultades financieras para acceder a chequeos tradicionales.

De acuerdo con el estudio regional, que incluyó a Panamá entre los 14 países analizados, el 55% de los consumidores en América Latina ha pospuesto atención médica en el último año. Esta realidad es particularmente relevante para el mercado local, donde el gasto de bolsillo en salud sigue siendo un factor determinante en las decisiones de los hogares, influenciado por una inflación que aún genera presión en el presupuesto familiar.

Conveniencia y acceso a medicamentos

McKinsey identifica que la cercanía es el factor decisivo en la elección de un establecimiento: el 75% de los consumidores en la región acude a la farmacia más cercana y el 70% tarda menos de diez minutos en llegar. En el caso de las farmacias en Panamá, esta capilaridad territorial permite posicionar al sector como un canal con alto potencial para mejorar el acceso oportuno a servicios básicos.

El precio se mantiene como el principal motivo para cambiar de proveedor. El informe revela que cuatro de cada diez consumidores han migrado de farmacia en los últimos cinco años debido al costo de las medicinas. No obstante, existe una apertura significativa hacia el ahorro: el 75% de los usuarios estaría dispuesto a cambiar un medicamento de marca por uno genérico, siempre que cuente con la recomendación del farmacéutico o disponibilidad inmediata.

Transformación del modelo y digitalización

Más allá de la venta de productos, se observa una transformación estructural en el rol de estos centros. Más de la mitad de los consultados manifiesta interés en recibir servicios ambulatorios básicos, como seguimiento de condiciones crónicas o medicina preventiva, directamente en los locales. Este cambio busca reducir la saturación en clínicas y hospitales de alta demanda.

La digitalización también se presenta como un eje de evolución. Cerca del 95% de los consumidores muestra interés en aplicaciones de salud y bienestar, mientras que un 40% prioriza la prevención personalizada. Aunque la compra digital de fármacos aún es incipiente, existe un amplio margen para desarrollar soluciones que mejoren la adherencia a los tratamientos y la fidelización del paciente.

Finalmente, el estudio de McKinsey subraya que la disponibilidad de inventario es crítica, ya que el 40% de las ventas fallidas se debe a la falta de stock. La eficiencia logística y la transformación hacia un modelo más preventivo y centrado en las personas serán claves para fortalecer el ecosistema de salud en Panamá y el resto de la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: