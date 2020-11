Estudio: La infertilidad afecta al 15% de las parejas panameñas que quieren tener hijos y en un 30% de los casos la causa es por factor masculino

En el marco del Día Internacional del Hombre

• El 30% de los casos de infertilidad tienen origen en el hombre

(14/Nov/2020 – web) Panamá.- Cada 19 de noviembre se festeja el Día Internacional del Hombre, una fecha establecida desde el año 1992, en EEUU. En el 2009, el Comité de Coordinación del Día Internacional del Hombre estableció los pilares básicos de este día, uno de ellos es hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional.

Desde IVI queremos aprovechar este mes para visibilizar los problemas de la salud masculina que hoy día siguen siendo un tema tabú, como lo son la fertilidad y la salud sexual masculina.

Infertilidad masculina

La infertilidad afecta al 15% de las parejas panameñas que quieren tener hijos y en un 30% de los casos la causa es por factor masculino. Sin embargo, la mayoría de procedimientos e investigaciones están dedicados a la mujer.

El estudio “Total motile sperm count trend over time across two continents: evaluation of semen analyses from 119,972 infertile men” liderado por la Dra. Ashley Tiegs, de RMA New Jersey en 2019, dejó al descubierto un «importante deterioro» en la calidad del semen a lo largo de los años.

Este estudio demostró que la proporción de hombres con riesgo de requerir un tratamiento de fertilidad aumentó «considerablemente» en los últimos años al pasar de un 12% en 2004 a un 21% en 2017. Esto supone un crecimiento del 9% en poco más de una década. «Una evolución cuanto menos llamativa», señala el Dr. Saúl Barrera, director de IVI Panamá.

Causas de la infertilidad masculina

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infertilidad masculina ocupa el 5° lugar en la lista de las discapacidades moderadas a severas en la población mundial menor de 60 años.

Los problemas de infertilidad masculina, en su mayoría, están relacionados con los espermatozoides, el líquido seminal o el aparato reproductor. Los factores que pueden causar la infertilidad en el varón pueden ir desde factores anatómicos y genéticos, hasta ambientales o del entorno.

Conteo espermático

Las tres principales complicaciones relacionadas con la cantidad de espermatozoides son:

• Oligozoospermia u oligospermia: se diagnostica cuando el recuento de espermatozoides es menor a 15 millones/ml de eyaculado. Puede ser leve, moderado o severo, en función del número de espermatozoides presentes en el eyaculado.

• Criptozoospermia o criptospermia: se define en muestras que en la que la preparación en fresco no se observan espermatozoides, aunque sí se aprecian algunos tras la centrifugación.

• Azoospermia: ocurre cuando la ausencia de espermatozoides en el eyaculado.

Motilidad o movilidad espermática

Determinamos que la muestra de semen presenta astenozoospermia o astenospermia, es decir, baja movilidad de los espermatozoides, cuando menos del 40% de los espermatozoides se mueven o cuando menos del 32% lo hacen de forma progresiva, es decir, con movimiento de avance o desplazamiento.

Morfología espermática

Un espermatozoide considerado normal debe tener:

• Cabeza ovalada, sin vacuolas ni irregularidades en el contorno

• Pieza media o cuello de grosor y longitud adecuada

• Cola fina, larga y móvil

Cuando una muestra seminal no alcanza estos valores mínimos de normalidad en la morfología se habla de teratozoospermia, diagnosticada cuando más del 96% de los espermatozoides tienen alguna alteración en su morfología.

Tratamientos de reproducción asistida para la infertilidad masculina

La mayoría de los problemas relacionados con la infertilidad por factor masculino pueden resolverse con éxito mediante el uso de la Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). La ICSI se utiliza junto con la Fecundación In Vitro (FIV) y es un procedimiento en el que el esperma se inyecta directamente en el óvulo en un entorno de laboratorio. El óvulo fecundado se desarrolla en el laboratorio por hasta siete días, después de lo cual se transfiere al útero de la mujer o se congela para uso futuro. ICSI puede eliminar potencialmente las barreras a la fecundación, como un recuento bajo de espermatozoides, espermatozoides menos móviles o un bloqueo del tracto genital.

La infertilidad masculina y su impacto psicológico

Los factores descritos anteriormente se incrementan cuando el cuerpo y la mente se someten a grandes cargas de estrés y ansiedad. Los hombres suelen sufrir en silencio el impacto emocional que genera en ellos los problemas de infertilidad.

“Hoy en día sigue siendo tabú que un hombre exprese sus emociones. En algunos casos, suelen aflorar sentimientos encontrados de ansiedad, culpa, depresión y pérdida de la autoestima, que seguramente impactará de manera negativa en la relación de pareja” comenta la Licda. Ana Cristina Angelkos, psicóloga de IVI Panamá.

Hay muchos factores que pueden influir en fertilidad del varón además del consumo de alcohol, como lo son el sedentarismo, dormir poco, seguir una dieta desbalanceada, y cigarrillos son aspectos que también afectan la fertilidad masculina. Si llevas tiempo intentándolo sin éxito, quizá sea hora de buscar la ayuda de un especialista.

