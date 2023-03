Estudio: Pacientes con cáncer de mama metastásico pueden mejorar su expectativa de vida con medicamentos innovadores

(13/Mar/2023 – web) Panamá.- Panamá, marzo 2023 — El cáncer de mama presenta una de las mayores incidencias en el mundo. En el 2020, 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad.1 De esta cifra el 30% desarrollará metástasis.2 El cáncer de mama puede volver en otra parte del cuerpo meses o incluso años después del diagnóstico y el tratamiento originales2. En esta situación, el médico tratante y la paciente buscarán alternativas que le permitan alargar y mantener una buena calidad de vida.

El 9 de marzo, el Dr. Saúl Campos-Gómez, oncólogo del Instituto de Seguridad Social de México y la Dra. Isabel Blancas, oncóloga del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, España, se reunieron con médicos de Panamá para revisar la información clínica de los medicamentos innovadores que permitirían a las pacientes panameñas redefinir su expectativa de supervivencia global, según los más recientes estudios clínicos disponibles.

La supervivencia global se define como el porcentaje de pacientes que siguen vivas tras un determinado periodo después del diagnóstico o del tratamiento de una enfermedad como el cáncer3. Es una de las características más relevantes para médicos y pacientes a la hora de elegir una determinada terapia. En el 2017 se realizó una encuesta a médicos oncólogos y pacientes con cáncer de mama para poder entender las metas terapéuticas en el tratamiento de dicha patología y ambas partes coincidieron en que la meta principal es la supervivencia global.4

“El objetivo del tratamiento para cáncer de mama avanzado es ayudar a la paciente a vivir por más tiempo con una buena calidad de vida, aún en los casos que se consideran más difíciles. Novartis ha logrado avanzar en esta materia con una terapia oral que supera la quimioterapia y sus efectos adversos, facilitando la adherencia al tratamiento con más tiempo de sobrevida global y seguridad clínica. Hemos querido poner esta información al servicio de la comunidad médica y de Panamá, en virtud de su relevancia para orientar la toma de decisiones” explicó la Directora del Área de Oncología para Novartis en CANDEAN, Dra. Ana Ibañez.

La búsqueda activa y el diagnóstico en la fase inicial del cáncer de mama mejoran las posibilidades de éxito en la curación y la supervivencia.5 El cáncer de mama es la segunda causa más común de cáncer en el mundo y el cáncer más frecuente entre las mujeres.6 Es ideal que las mujeres mayores de 40 años mantengan controles periódicos con su médico de manera que se les indiquen oportunamente estudios de imágenes preventivos (mamografía y/o ecosonografía), según sea el caso, y se logre con ello el diagnóstico precoz de la enfermedad, todo lo cual se traduce en una mejores resultados de tratamiento.7

