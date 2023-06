Estudio revela vínculo entre metales pesados (mercurio y arsénico) y la infertilidad en mujeres sometidas a fecundación in vitro

En el marco del 39º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE)

Un estudio presentado por la Fundación IVI en el Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) confirma que una mayor concentración de estos metales pesados podría afectar a la fertilidad: los resultados sugirieron una menor respuesta ovárica y peores resultados embriológicos y clínicos

Se observaron estos niveles en el líquido folicular, plasma y orina obtenidos el día de la punción ovárica, así como en la muestra de orina del día de la transferencia embrionaria

En concreto, se estudió la presencia de elementos traza no esenciales, entre los que se incluyen metales pesados como el plomo, mercurio y arsénico, así como otros menos estudiados como el estroncio, estaño, cesio y rubidio

(27/Jun/2023 – web) Copenhague, Dinamarca.- La industrialización ha traído muchos beneficios a la sociedad, pero también ha contribuido a que estemos expuestos a una serie de factores ambientales que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud. Y entre estas consecuencias se puede encontrar la infertilidad, debido a la exposición continuada a contaminantes ambientales durante nuestra edad reproductiva.

El estudio, presentado en el 39º Congreso ESHRE celebrado en Copenhague, relaciona las concentraciones de elementos traza no esenciales, entre los que se incluyen metales pesados como el plomo, mercurio y arsénico, pero también estroncio, estaño, cesio y rubidio.

Los resultados mostraron que una mayor concentración de elementos traza no esenciales, como el mercurio en sangre y otro grupo de trazas no esenciales no estudiadas tan habitualmente, como el estroncio, estaño, cesio y rubidio en orina, que pueden consumirse en la dieta diaria, se asociaron significativamente con menor respuesta ovárica y peores resultados embriológicos en el tratamiento de fecundación in vitro.

Además, mayores concentraciones de arsénico en la orina obtenida el día de la transferencia embrionaria se tradujeron notablemente en peores resultados clínicos del tratamiento de fecundación in vitro.

Así lo confirma el doctor Francisco Domínguez, investigador de la Fundación IVI y supervisor del estudio: “Sin duda, estos resultados sugieren un impacto directo entre los niveles de elementos traza no esenciales y los resultados del tratamiento de FIV. Aún es pronto para ir más allá y ver su procedencia, pero podemos intuir que podrían estar asociados a componentes frecuentes en nuestra dieta como el mercurio en el pescado, un consumo excesivo de arroz que puede dar lugar a la aparición de niveles de arsénico o la posible presencia de estroncio en cereales, vegetales de hojas y productos lácteos, por ejemplo. A todo esto hay que sumar nuestra exposición a estas trazas no esenciales a nivel ambiental”.

Para ello, se analizó la presencia de estas trazas en líquido folicular, plasma y orina obtenidos el día de la punción ovárica, así como en la orina obtenida el día de la transferencia embrionaria.

Concretamente, se estudiaron los casos de 51 mujeres con una media de edad de 39 años y, de las cuales, la mitad eran no fumadoras. Todas ellas se sometieron a un tratamiento de FIV con transferencia de un único blastocisto euploide -con un número correcto de cromosomas- en las clínicas IVI de España.

Para poder ampliar resultados y realizar recomendaciones, el Dr. Domínguez reitera que “estos resultados son preliminares y necesitan ser confirmados en un grupo mayor de participantes”. El motivo no es otro que poder entender con detalle los mecanismos subyacentes a estas asociaciones. “No todas las personas reaccionan igual a una exposición a estos elementos y es necesario también correlacionar otras variables asociadas a factores ambientales y de estilo de vida”, concluye el investigador.