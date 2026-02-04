Mayo Clinic identifica predisposición genética ante la quimioterapia por metástasis hepáticas colorrectales

Variante del gen PNPLA3 aumenta riesgo de daño hepático en pacientes con metástasis hepáticas colorrectales

• Investigadores de Mayo Clinic descubrieron que la variante genética PNPLA3 determina la gravedad del daño hepático tras la quimioterapia en pacientes con cáncer colorrectal extendido al hígado.

(04/Feb/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Rochester, Estados Unidos.- Un nuevo estudio internacional dirigido por investigadores de Mayo Clinic ha identificado un factor genético que puede explicar por qué algunos pacientes con cáncer colorrectal que se ha propagado al hígado presentan daños hepáticos más graves después de la quimioterapia.

Para pacientes con metástasis hepáticas colorrectales, la cirugía ofrece la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo. Para mejorar los resultados, muchos pacientes reciben quimioterapia antes de la cirugía. Aunque este enfoque puede reducir los tumores y hacerlos más operables, un posible efecto secundario es la lesión hepática. Hasta ahora, no estaba claro por qué los hígados de algunos pacientes son más propensos a la lesión hepática asociada a la quimioterapia.

«Este es el primer estudio que muestra claramente que una predisposición genética desempeña un papel significativo en la forma en que el hígado tolera la quimioterapia,» afirma el Ph. D. y Dr. Patrick Starlinger, cirujano hepatobiliar y pancreático en el Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic y autor principal del estudio publicado en The Lancet eBioMedicine.

En este estudio, los investigadores analizaron a 551 pacientes que habían recibido quimioterapia seguida de cirugía para quitar el tumor. Analizaron pruebas de salud del hígado para comprobar cómo la quimioterapia afectaba la función hepática y marcadores genéticos que ya estaban relacionados con enfermedades hepáticas en otros contextos.

Descubrieron que una variante específica del gen PNPLA3, conocida por afectar el metabolismo de la grasa en el hígado, estaba fuertemente asociada a la lesión hepática después de la quimioterapia. Los pacientes con dos copias de esta variante eran especialmente vulnerables, y todos ellos desarrollaron signos de lesión hepática significativa tras la quimioterapia.

Diferencias genéticas ayudan a explicar la variación global

Según el Dr. Starlinger, la variante PNPLA3 es común en todo el mundo, pero su prevalencia varía según la población. Por ejemplo, en Japón, la mutación está presente en más del 41% de la población. Se encuentra en más del 71% de las personas de ascendencia peruana, mientras que en algunas poblaciones europeas está presente en menos del 10%.

Dado que la variación genética es más común en ciertos grupos, como personas de ascendencia asiática o latinoamericana, esto puede ayudar a explicar por qué estudios previos en diferentes países han informado resultados conflictivos sobre los beneficios de administrar quimioterapia antes y/o después de la cirugía en el tratamiento de metástasis hepáticas de cáncer colorrectal.

Personalizar la atención para maximizar el beneficio y minimizar el riesgo

Los descubrimientos sugieren que un análisis de sangre para comprobar la presencia de la variante PNPLA3, junto con el monitoreo de la salud del hígado, puede ayudar a los médicos a identificar a los pacientes con mayor riesgo de sufrir daños hepáticos a causa de la quimioterapia.

«Estos descubrimientos nos ofrecen una visión de cómo podemos ajustar las estrategias de tratamiento para manejar mejor la atención de los pacientes diagnosticados con metástasis hepáticas colorrectales, al tiempo que evitamos posiblemente un efecto secundario negativo de la quimioterapia,» dice el Dr. Starlinger. «La quimioterapia puede seguir siendo una opción de tratamiento adecuada; con esta información, podemos personalizar el tratamiento para cada paciente, por ejemplo, ajustando la quimioterapia o permitiendo más tiempo para que el hígado se recupere antes de la cirugía.»

Revise el estudio para obtener una lista completa de autores, divulgaciones y financiación.

