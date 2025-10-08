Ansiedad y depresión: La principal carga de los trastornos mentales en América Latina

La salud mental requiere voluntad política para combatir el estigma y las barreras de acceso

• La falta de acceso a tratamiento, el estigma y la baja inversión dejan a millones de personas sin atención; los trastornos mentales también representan comorbilidades recurrentes en pacientes con enfermedades crónicas.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, especialistas de distintos países de América Latina han hecho un llamado urgente a abordar la creciente carga de trastornos mentales que enfrenta la región. Millones de personas luchan contra barreras persistentes como la discriminación, el estigma, la falta de acceso a tratamiento y la ausencia de políticas públicas integrales.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 160 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe viven con un trastorno mental. Sin embargo, solo una de cada cinco recibe el tratamiento necesario, una brecha que pone en evidencia la urgente necesidad de acción. Los trastornos de ansiedad y depresión concentran la mayor parte de la atención psiquiátrica y son los principales rostros de esta crisis.

La conexión con enfermedades crónicas y las barreras regionales

Los expertos subrayan que los trastornos mentales no solo son un problema de salud en sí mismos, sino que están fuertemente vinculados a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las respiratorias. La ansiedad y la depresión se convierten así en comorbilidades frecuentes de alto impacto, exacerbando la carga sanitaria y económica.

El Dr. Pedro Gargoloff, investigador principal en estudios clínicos internacionales, destacó que las principales barreras en el acceso a la atención siguen siendo la desinformación, los prejuicios y la falta de recursos específicos. “Mientras que la salud física cuenta con presupuestos y estrategias claras, la salud mental sigue siendo un tema subatendido. Necesitamos voluntad política y esfuerzo colectivo”, afirmó el experto.

Factores sociales clave intensifican este panorama. La salud mental es altamente vulnerable a determinantes sociales como la pobreza, la exclusión social, el desempleo, la violencia, la inseguridad y los desastres naturales. La evidencia muestra que, en los países de ingresos bajos y medios, entre el 76% y el 85% de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento, principalmente por la falta de recursos e infraestructura deficiente.

Un llamado a la acción y a la comunicación responsable

La Dra. Sheena Nandwani, directora médica de Viatris Centroamérica y el Caribe —empresa global de cuidado de la salud—, destacó el esfuerzo de la compañía para «cerrar la brecha de atención» en este ámbito. Viatris se enfoca en ampliar el acceso a tratamientos innovadores, combatir el estigma y colaborar con profesionales de la salud para que el bienestar mental sea prioridad.

Como parte de este compromiso, la compañía respaldó la creación de “Las Palabras Importan”, una guía regional elaborada por especialistas de 11 países que busca transformar la manera en que se comunica sobre la salud mental en medios y redes sociales, promoviendo un discurso más empático, ético y libre de estigmas. Recientemente, Viatris organizó su primer Seminario Regional de Salud Mental bajo el concepto temático #Hablemos, reuniendo a líderes de opinión de América Latina para impulsar un cambio en la conversación.