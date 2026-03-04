Fedefarma alerta sobre el impacto de la obesidad en Panamá y su costo en el PIB

Expertos llaman a la acción conjunta ante el avance de la obesidad en Panamá

• Con un impacto económico del 1,8% del Producto Interno Bruto, la obesidad se consolida como un desafío crítico que requiere la colaboración entre el sector farmacéutico y las instituciones públicas.

• Fedefarma y especialistas de laboratorios internacionales proponen diez medidas clave para detectar y combatir la obesidad, una enfermedad relacionada con más de 200 padecimientos crónicos.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) hizo un llamado urgente a la solidaridad y a la intervención sistémica para frenar la obesidad en Panamá. Según datos del Observatorio de la Federación Mundial de Obesidad, esta enfermedad y el sobrepeso tienen una prevalencia combinada superior al 72% en la población adulta panameña, generando un impacto económico estimado en el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Testimonio de superación y activismo

Jose Arturo Vega, quien llegó a pesar 200 kilos, relata en tercera persona las limitaciones de vivir con obesidad mórbida, desde la imposibilidad de utilizar el transporte público hasta las dificultades para caminar. Tras lograr una reducción de 85 kilos, Vega se desempeña actualmente como activista y director de la Asociación de Lucha Contra la Obesidad, enfatizando que el reconocimiento del problema y la búsqueda de ayuda profesional son los primeros pasos hacia la recuperación, advirtiendo contra el uso de medicamentos falsos promovidos en redes sociales.

Impacto clínico y sistémico

Carmen Da Silva, directora de Fedefarma para el clúster República Dominicana y Panamá, expresó el compromiso del sector farmacéutico con la investigación de tratamientos innovadores. No obstante, subrayó que la solución definitiva requiere un esfuerzo integral de los sistemas de salud. La obesidad es catalogada como una enfermedad inflamatoria sistémica que predispone al organismo a desarrollar resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión y trastornos lipídicos.

Especialistas de laboratorios como Merck, Novo Nordisk y Roche coinciden en que la obesidad no es un problema estético, sino una patología crónica. Sebastián Arellano, director médico de Roche, explica que el exceso de tejido graso genera una cascada inflamatoria que afecta órganos esenciales. Por su parte, Eric Pasco, de Novo Nordisk, señala que nuevas mediciones, como la relación entre la cintura y la estatura, son ahora fundamentales para un diagnóstico preciso.

Recomendaciones para la detección temprana

Para combatir esta emergencia de salud pública, los expertos recomiendan diez pasos básicos:

• Monitorear antecedentes familiares y cambios de peso superiores al 10% anual.

• Prestar atención al crecimiento del perímetro abdominal y la aparición de acantosis nigricans (manchas oscuras en pliegues de la piel).

• Realizar exámenes anuales de glucosa, triglicéridos, presión arterial y perfil hepático.

• Evitar productos milagro y optar por tratamientos recetados por especialistas.

• Mantener una actividad física constante, como caminatas rápidas de 30 minutos, tres veces por semana.

Verónica Hernández, directora médica de Merck, concluye que es imperativo eliminar el estigma social hacia el paciente y fortalecer la educación tanto en la comunidad como en la atención primaria para identificar los síntomas de alarma a tiempo.

