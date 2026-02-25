Enfermedades raras: Fedefarma aboga por un acceso equitativo a terapias en Panamá

Fedefarma urge a combatir barreras en el diagnóstico de enfermedades raras

• Con más de 7,000 condiciones conocidas, las enfermedades raras afectan a 300 millones de personas, enfrentando desafíos críticos como diagnósticos que tardan hasta 10 años.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) instó a los gobiernos, sistemas de salud y sector privado a unir esfuerzos para superar las barreras de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras. En el marco de la reciente prioridad otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a estas patologías, la federación destaca que la falta de datos y los diagnósticos tardíos comprometen seriamente la calidad de vida de los pacientes.

Desafíos en el diagnóstico y atención

Actualmente, se estima que existen más de 7,000 enfermedades raras que afectan a 300 millones de personas en el mundo, de las cuales el 70% inician en la infancia. Según especialistas consultados por Fedefarma, el 80% de estas afecciones son de origen genético y los pacientes suelen esperar entre 2 y 10 años para recibir un diagnóstico definitivo.

Tatiana Villegas, directora médica de ética y cumplimiento en Ferrer, explicó en tercera persona que este retraso provoca que los pacientes transiten por el sistema de salud durante años sin estudios especializados como pruebas genéticas o resonancias magnéticas, llegando a recibir tratamientos cuando la enfermedad ya está en etapas muy avanzadas.

Sostenibilidad y acceso a la innovación

Carmen Da Silva, directora de Fedefarma para el clúster República Dominicana y Panamá, subrayó la necesidad de que los presupuestos públicos incorporen mecanismos innovadores de financiamiento. Da Silva propuso la implementación de los Managed Entry Agreements (MEAs) o Acuerdos de Entrada Gestionada. Estos esquemas permiten que el pago de medicamentos innovadores esté vinculado a los resultados reales de salud en el paciente, optimizando así el uso de los recursos públicos.

Asimismo, la directiva reconoció que Panamá avanza favorablemente mediante políticas que articulan al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para fortalecer los mecanismos de compra pública basados en valor.

Compromiso del sector farmacéutico

Representantes de laboratorios asociados como AstraZeneca, Merck y MSD coincidieron en que el abordaje de las enfermedades raras requiere una visión compartida. Jorge Luis Ortiz Corzo, de AstraZeneca, mencionó que el sector facilita plataformas diagnósticas gratuitas para médicos que no cuentan con herramientas locales. Por su parte, Carmela Oranges, de MSD, y Verónica Hernández, de Merck, reiteraron el compromiso de trabajar con ONG y gobiernos para democratizar la educación sanitaria y la innovación científica.

Patologías registradas en la región

Entre las condiciones con presencia registrada en Centroamérica y el Caribe se encuentran la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), la Miastenia Gravis, la Neurofibromatosis Tipo 1 y el Síndrome Hemolítico Urémico Atípico. Cada una de estas patologías presenta síntomas complejos que van desde la fatiga crónica y dificultades respiratorias hasta daños en órganos vitales como riñones y corazón, exigiendo un manejo multidisciplinario y especializado.

