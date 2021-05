Forbes Foro de Salud 2021: Innovación para la nueva normalidad

(4/May/2021 – web) Centroamérica y República Dominicana.- La pandemia de la Covid-19 revolucionó a todos los ámbitos y sectores, y demostró que la salud integral debe ser la prioridad para el ser humano, por lo que gobiernos, empresas y organismos la han puesto en el centro de la discusión mundial.

Recientemente, en el marco del Día Mundial de la Salud 2021, la OMS publicó: “Pedimos a los líderes que garanticen que todas las personas tengan condiciones de vida y de trabajo que favorezcan la buena salud. Al mismo tiempo, instamos a los líderes a monitorear las desigualdades en materia de salud y a garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten”.

Ante este panorama, será necesario analizar el rumbo y la transformación que el sector salud deberá afrontar en el presente y el futuro. Por esto, la revista Forbes Centroamérica y República Dominicana llevará a cabo el Foro Forbes de Salud 2021: Innovación para la nueva normalidad, en el que diferentes expertos tratarán temas como: políticas públicas, financiamiento, tecnología, investigación y desarrollo, e incluso áreas como la salud mental y el bienestar.

“De cara a la pandemia, la salud y la innovación se fortalecerán en la nueva normalidad, ambos temas, sin duda, toman relevancia en el 2021. Forbes tiene el propósito de brindar a los empresarios todas las herramientas y el conocimiento necesarios para implementar procesos innovadores que preserven e impulsen la salud en todos los ámbitos de la sociedad”, indicó Hugo Salvatierra, editor en jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana

El Foro de Salud 2021 se llevará a cabo del 5 al 6 de mayo de 2021, con agendas diarias que iniciarán a las 9:00 A.M. hora Centroamérica, 10:00 A.M. hora Panamá, Colombia y México, y 11:00 A.M. hora República Dominicana.

La transmisión del evento será por Facebook en: Forbes Centroamérica y Forbes República Dominicana.

Para Salvatierra, eventos como este foro brindan conocimiento y herramientas a los participantes, ya que hacen visibles los retos y cómo superarlos con procesos de innovación.

CONFERENCIAS:

• Las vacunas más innovadoras

• Una ayuda para los países en desarrollo

• Telemedicina, un doctor 24×7

• Las enfermedades que vienen

• IoMT + AI, el futuro ya está aquí

• Wellness, el ser humano al centro

• Salud mental, la crisis que pocos ven

• Pitch de emprendimiento

Vía CCKCENTROAMÉRICA