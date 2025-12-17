Ford impulsa la salud preventiva en Panamá con la tercera edición de la Clínica Rosa

Ford y FundAyuda celebran la tercera Clínica Rosa para la detección del cáncer de mama

• La tercera Clínica Rosa refuerza el acceso a servicios de salud preventiva en comunidades panameñas, impactando directamente en la lucha contra la principal causa de muerte oncológica femenina.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ford y FundAyuda llevaron a cabo con éxito la tercera edición de la Clínica Rosa de FundAyuda y Ford, una iniciativa estratégica diseñada para fortalecer la detección temprana del cáncer de mama en el país. Esta jornada médica, impulsada bajo el programa global Guerreras Rosadas (Ford Warriors in Pink®), se centró en ofrecer servicios de salud preventiva a mujeres mayores de 18 años, reafirmando el compromiso de ambas organizaciones con el bienestar de la población panameña.

Atención especializada y resultados del programa

Durante la actividad, las participantes previamente registradas accedieron a ultrasonidos mamarios gratuitos y consultas con especialistas en radiología. Este acompañamiento médico permitió no solo realizar los exámenes diagnósticos, sino también brindar orientaciones precisas para que cada paciente pueda dar un seguimiento adecuado a su salud. Con esta tercera entrega, el programa ha logrado beneficiar a un total de 120 mujeres de diversas comunidades, facilitando el acceso a tecnologías de diagnóstico que son cruciales para salvar vidas.

Educación y concienciación para el autocuidado

La jornada trascendió la atención clínica al incluir un sólido componente educativo. Las asistentes participaron en charlas informativas sobre la técnica correcta del autoexamen mamario, la relevancia de las revisiones periódicas y la importancia de mantener estilos de vida saludables. La campaña, que utiliza el lema “Un tiempo para ti es más tiempo con ellos”, busca sensibilizar a las mujeres sobre la necesidad de priorizar su salud personal como un acto de protección hacia el núcleo familiar.

Alianza por la salud en Panamá

La Clínica Rosa representa una solución concreta ante la realidad epidemiológica de Panamá, donde el cáncer de mama se mantiene como la principal causa de fallecimientos oncológicos en mujeres. FundAyuda, en colaboración con el programa Ford Warriors in Pink —que cuenta con más de 30 años de trayectoria global apoyando a pacientes y sobrevivientes—, une esfuerzos para reducir las brechas de acceso a la salud. Esta alianza permite empoderar a las comunidades mediante acciones de prevención, apoyo y acompañamiento continuo en la lucha contra esta enfermedad.