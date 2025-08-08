¿Frío y dieta? Herbalife revela cómo adelgazar en invierno sin perder motivación

Seis estrategias para bajar de peso en invierno según expertos en nutrición

Un estudio revela que el frío puede reducir la motivación para perder peso, pero también activar la “grasa marrón”, que quema calorías.

Dormir bien, planificar entrenamientos y evitar el azúcar son claves para mantener el foco y lograr resultados sostenibles.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Aunque el invierno suele asociarse con menor actividad física y mayor apetito, expertos en nutrición aseguran que esta temporada puede convertirse en una aliada para quienes buscan perder peso. Según un estudio de la University of Massachusetts Amherst y la American University, las bajas temperaturas pueden reducir la motivación hasta en un 7 %. Sin embargo, el frío también activa la llamada “grasa marrón”, un tipo de tejido que quema calorías para generar calor corporal.

El médico nutriólogo Nataniel Viuniski, especialista en obesidad y miembro del Consejo de Asuntos de Nutrición de Herbalife, comparte seis estrategias efectivas para adelgazar en invierno:

1. Té o café antes de entrenar

Consumir café negro o té verde por la mañana ayuda a activar el cuerpo gracias a la cafeína, que mejora el estado de alerta y la energía. Se recomienda evitar el azúcar para no añadir calorías vacías.

2. Sopas nutritivas en días fríos

Las sopas equilibradas pueden ser reconfortantes y saludables. Lo ideal es combinar carbohidratos (papa, batata, arroz), proteínas magras (pollo o carne sin grasa) y vegetales ricos en fibra y vitaminas. Se sugiere evitar manteca, crema y pan acompañante.

3. Proteínas en todas las comidas

Incluir proteínas ayuda a controlar el apetito y conservar masa muscular. Algunas opciones calientes: huevos revueltos, chocolate amargo con whey protein, sándwich con queso magro derretido o barras de proteína calentadas brevemente.

4. Planificar entrenamientos con anticipación

Dejar la ropa lista la noche anterior facilita la rutina de ejercicios. Este hábito refuerza el compromiso y genera una sensación gratificante al cumplir con el entrenamiento.

5. Movimiento en casa

Cuando el frío impide salir, entrenamientos cortos en casa (20–30 minutos de HIIT o funcional) pueden marcar la diferencia. Aplicaciones como HerbaFit ofrecen clases en vivo y monitoreo de alimentación para mantener la motivación.

6. Dormir bien para regular el apetito

El invierno puede alterar los ritmos circadianos. Mantener horarios regulares y reducir el uso de pantallas antes de dormir mejora la calidad del sueño. “Una mala noche disminuye la leptina y eleva la grelina, dificultando el control alimentario”, advierte Viuniski.

Con estas recomendaciones, Herbalife reafirma su compromiso con el bienestar integral, ofreciendo herramientas prácticas para mantener el foco y lograr resultados sostenibles, incluso en la época más fría del año.