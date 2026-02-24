Exitosa jornada de Fundacáncer detección temprana de cáncer en el Parque Urracá

Fundacáncer detección temprana de cáncer de piel y mama en jornada gratuita

• Un total de 200 personas recibieron atención dermatológica y se practicaron 26 mamografías en una actividad conjunta con el Despacho de la Primera Dama.

(24/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con una masiva asistencia de la comunidad, la organización llevó a cabo la primera actividad del año de Fundacáncer detección temprana de cáncer de piel en las instalaciones del Parque Urracá. Durante el evento, se brindó beneficio directo a 200 personas a través de revisiones gratuitas de lesiones cutáneas y lunares, además de ofrecer mamografías sin costo mediante la colaboración del Despacho de la Primera Dama.

Compromiso con la prevención y diagnóstico oportuno

Desde las primeras horas de la mañana, un equipo de médicos especialistas brindó atención a hombres y mujeres interesados en evaluar su estado de salud general. Esta iniciativa reafirma la misión institucional de promover el diagnóstico temprano en el país. En esta ocasión, el impacto de la jornada se extendió a la salud femenina con la realización de 26 mamografías gratuitas, enfocadas en combatir una de las patologías de mayor incidencia en Panamá.

La directora ejecutiva de la fundación, Patricia Méndez Chiari, señaló en tercera persona que cada jornada representa una oportunidad crucial para salvar vidas, destacando que la detección a tiempo es el factor determinante entre un tratamiento efectivo y un diagnóstico tardío. Méndez Chiari celebró la respuesta positiva de la ciudadanía y el fortalecimiento de la cultura de prevención.

Evaluaciones especializadas y recomendaciones médicas

En el transcurso de la actividad, los dermatólogos efectuaron evaluaciones clínicas exhaustivas para detectar signos de alerta y guiar a los pacientes ante el hallazgo de lesiones sospechosas. De forma paralela, se desarrolló una feria informativa con la participación de laboratorios aliados que compartieron datos sobre productos de cuidado personal.

Por su parte, la doctora Shariel Saldaña, especialista en dermatología y miembro de la Asociación Panameña de Dermatología, explicó que el cáncer de piel se posiciona como uno de los más comunes, pero a su vez como uno de los más tratables si se identifica de manera precoz. La especialista instó a la población a mantenerse alerta ante cambios en manchas, heridas que no presentan cicatrización o alteraciones en lunares existentes.

La jornada concluyó con el respaldo de voluntarios y aliados estratégicos del sector salud, haciendo un llamado general a adoptar hábitos de autocuidado y a participar activamente en estos programas de tamizaje fundamentales para la supervivencia.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: