Fundacáncer inaugura nueva clínica de detección temprana en la provincia de Chiriquí

Fundacáncer expande servicios oncológicos con nueva sede en David

• Con servicios de exámenes preventivos y orientación especializada, la organización acerca la detección temprana de cáncer a las familias chiricanas.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) David, Chiriquí.- La organización Fundacáncer inauguró oficialmente su nueva Clínica de Detección Temprana en la provincia de Chiriquí, un espacio diseñado para potenciar la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento integral de los pacientes oncológicos en esta zona del país.

Expansión de servicios en el interior

La nueva sede, situada en la avenida 4ª Oeste de la ciudad de David, frente al Hospital Chiriquí, constituye un paso estratégico en la expansión de los servicios de la organización fuera de la capital. Esta ubicación permite acercar la atención médica especializada a cientos de familias que residen en la provincia, facilitando el acceso a estudios críticos de salud.

Durante el acto inaugural, que contó con la presencia de la Junta Directiva, personal médico y aliados estratégicos, se enfatizó que la detección temprana es la herramienta más efectiva en la lucha contra la enfermedad.

Pilares de atención y compromiso

El presidente de la Junta Directiva de Fundacáncer, Fernando Motta, manifestó en tercera persona que esta apertura representa un momento significativo tanto para la institución como para la provincia. Motta señaló que la labor de la fundación se centra en dos pilares: la detección temprana y el acompañamiento constante al paciente. Con la nueva oficina, la entidad asegura estar mucho más cerca de la población chiricana para ofrecer guía y recordarles que no están solos en su proceso.

La clínica desarrollará jornadas regulares que incluirán:

• Inspección de lunares para prevención de cáncer de piel.

• Pruebas de Papanicolau.

• Pruebas de PSA para la detección de cáncer de próstata.

• Servicios de orientación para personas con diagnósticos oncológicos.

Acceso equitativo a la salud

Por su parte, la directora ejecutiva de la organización, Patricia Méndez Chiari, explicó que la apertura en Chiriquí es el fruto de años de planificación y apoyo colectivo. Méndez Chiari reafirmó el compromiso de la entidad con la igualdad en el acceso a la salud, buscando que cada ciudadano de la provincia tenga la oportunidad de realizarse estudios preventivos a tiempo.

El evento protocolar incluyó la intervención de Cielo Adames, coordinadora de la Clínica Fundacáncer en Chiriquí, y una invocación religiosa a cargo de Monseñor José Domingo Ulloa. Mediante esta nueva infraestructura, la fundación reafirma su misión de salvar vidas a través de la educación y el acceso efectivo a servicios sanitarios en más comunidades del territorio nacional.

