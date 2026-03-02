Salud auditiva en Panamá: Fundación Oír es Vivir se une al World Hearing Forum de la OMS

Fundación Oír es Vivir lanza campaña para priorizar la salud auditiva en las aulas

• En el marco del Día Mundial de la Audición, la Fundación Oír es Vivir refuerza su compromiso con la salud auditiva mediante su ingreso formal al World Hearing Forum de la OMS.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Bajo la premisa de transformar la percepción social sobre el cuidado del oído, la Fundación Oír es Vivir (FOV) se alinea con el mensaje global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Día Mundial de la Audición. La campaña de este año, titulada «Cambiar la mentalidad», enfoca sus esfuerzos en Panamá bajo el lema “De las comunidades a las aulas”, estableciendo la salud auditiva de la niñez como una prioridad de bienestar nacional.

Desafíos y pilares de la salud auditiva para 2026

La OMS advierte que, de no implementarse medidas preventivas, una de cada cuatro personas experimentará algún grado de pérdida auditiva para el año 2050. Ante este panorama, Giovanna Troncoso, presidenta de la Fundación Oír es Vivir, enfatiza que es fundamental dejar de ver la disminución de la audición como una consecuencia inevitable del envejecimiento.

La estrategia para este año se fundamenta en tres pilares esenciales:

• Superar el estigma: Promover el uso de tecnología auditiva como una herramienta de autonomía y no como un motivo de vergüenza.

• Acceso Universal: Integrar la salud auditiva dentro de los servicios básicos de salud primaria.

• Inversión con Propósito: Fomentar la detección temprana para reducir los costos sociales y económicos que genera la discapacidad auditiva no tratada.

Impacto comunitario y acciones en Panamá

Con 18 años de trayectoria y más de 40,000 personas impactadas, la Fundación Oír es Vivir ha desplegado una agenda robusta para este 3 de marzo. Entre las acciones destacan las pruebas de audición realizadas en el Centro Supérate de San Miguelito y el Centro La Medalla Milagrosa en El Chorrillo, donde se utilizó la literatura para normalizar el cuidado del oído desde la infancia.

Adicionalmente, el equipo clínico de la fundación realizó otoscopias gratuitas en la Estación del Metro de San Miguelito. Como símbolo de esta lucha, instituciones como la ACP, el Tribunal Electoral y el Banco Nacional de Panamá iluminarán sus sedes de naranja y azul aqua hasta el 5 de marzo, recordando a la población la importancia de proteger sus oídos.

Hito internacional: Ingreso al World Hearing Forum

La jornada de concienciación cierra con un logro institucional significativo: la inclusión formal de la Fundación Oír es Vivir como miembro del World Hearing Forum, entidad adscrita a la OMS. Esta alianza estratégica posiciona a Panamá en el mapa global de la salud auditiva, validando la capacidad técnica de la organización nacional para cumplir con los estándares internacionales de prevención de la sordera.

