Nuevo centro de la Fundación Operación Sonrisa Panamá brindará atención continua y especializada

Fundación Operación Sonrisa Panamá inaugura su nuevo Centro de Atención Integral

• Tras más de dos décadas de gestión, la fundación consolida un modelo de atención gratuita que acompaña el desarrollo de niños y jóvenes hasta su etapa adulta.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de transformar vidas a través de la salud, la Fundación Operación Sonrisa Panamá inauguró oficialmente su Centro de Atención Integral en Llanos de Curundu. Este espacio permanente ha sido diseñado para ofrecer atención continua y especializada a niños, jóvenes y adultos con labio y paladar hendido, garantizando un seguimiento integral durante todo su proceso de recuperación y desarrollo.

Un modelo de atención integral y permanente

El nuevo centro representa la culminación de una visión de más de dos décadas, enfocada en establecer una sede propia para asegurar servicios de calidad. Las instalaciones ofrecerán de forma permanente especialidades en odontología, ortodoncia, terapias de lenguaje, psicología, nutrición, otorrinolaringología y pediatría. Asimismo, el recinto cuenta con las capacidades necesarias para brindar atenciones pre y post quirúrgicas en las áreas de cirugía y anestesia.

María Elena Berberian, directora ejecutiva de la Fundación Operación Sonrisa Panamá, manifestó que este momento representa el compromiso de la organización con una atención digna. Berberian destacó que el propósito no se limita a una intervención quirúrgica, sino a un acompañamiento que impacta directamente en la salud y el futuro de cada paciente y su familia, calificando la iniciativa como un regalo para toda la vida.

Tres décadas de impacto social en Panamá

La apertura coincide con el 35 aniversario de la fundación en el país, periodo en el cual se han efectuado más de 6,000 procedimientos quirúrgicos gratuitos. El modelo de atención implementado permite que los pacientes ingresen al programa desde su nacimiento y reciban seguimiento constante hasta los 17 años, etapa en la que suelen concluir su tratamiento con una rinoplastia. Este enfoque convierte al centro en una infraestructura única en el territorio nacional para el manejo completo de estas condiciones médicas.

Solidaridad y voluntariado local

La construcción y puesta en marcha de la clínica fue posible gracias a la recaudación de fondos obtenidos exclusivamente a nivel local, lo que refleja el compromiso de la sociedad panameña. A este esfuerzo se suma la labor de más de 150 voluntarios médicos nacionales. Según datos de la organización, el tiempo donado por estos profesionales durante el año 2025 representó un valor estimado de $430,251.84.

El proyecto también contó con el respaldo de aliados estratégicos del sector privado y diversas fundaciones. Con esta inauguración, la Fundación Operación Sonrisa Panamá reafirma su misión de devolver sonrisas, operando ahora desde un centro propio nacido del apoyo ciudadano.

