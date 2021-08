Hablemos sobre Asma infantil

(11/Ago/2021 – web) LatAm.- El asma es conocida como una de las principales enfermedades no transmisibles¹ y se caracteriza por ser un problema crónico que genera inflamación en las vías respiratorias², que podría presentarse en varias ocasiones al día o a la semana, incluso puede desencadenarse en cada individuo de diferentes formas.

Es considerada como la principal enfermedad crónica en los niños³. A nivel mundial, se estima que entre 5 y 10 de cada 100 niños desarrollan asma⁴. El Reporte de Asma de 2018, colocó a Latinoamérica con la mayor cantidad de casos de infantes con asma, reportando más de 42 mil habitantes con la patología entre los 6 y 14 años⁵,⁶.

Los síntomas en esta etapa pueden presentarse de diferentes maneras en cada niño e incluso puede empeorar conforme se avanza en la edad⁷:

1. Tos por la noche o temprano por la mañana, lo que dificulta el sueño.

2. Hacer silbidos (llamados sibilancias) cuando respira.

3. Falta de aire.

4. Siente opresión en el pecho, como si alguien lo aprieta o se sienta sobre él o ella.

5. Dificultad para recuperar el aliento (llamado dificultad para respirar o disnea).

Se desconoce con precisión las causas del asma infantil, sin embargo, hay factores de riesgo que se asocian a la enfermedad, como⁸:

1. Herencia, que los padres hayan desarrollado la enfermedad.

2. Haber adquirido algún tipo de infección en las vías respiratorias desde edades tempranas.

3. Exposición a diferentes factores ambientales, entre ellos el cigarrillo, contaminantes del aire o desinfectantes.

4. Paciente con alergias diagnosticadas (piel, alimentos o rinitis alérgica)⁹.

5. Obesidad¹⁰.

6. Cambios climáticos.

7. Polvo, moho y polen.

El asma puede ocasionar diferentes complicaciones¹¹:

1. Ataques de asma graves que requieren atención médica inmediata u hospitalización.

2. Cansancio crónico, ya que interrumpe el sueño regular de los niños.

3. Deterioro de la función pulmonar.

4. Disminución de la capacidad de ejecutar deporte o juegos.

El asma puede se puede controlar con el tratamiento adecuado, y con la correcta administración del mismo, como los medicamentos inhalados, esto porque en muchas ocasiones los niños no comprenden la importancia de utilizar este tipo de medicamento¹². Entre los principales tratamientos se pueden encontrar inhaladores que se puede utilizar con un espaciador para mejorar su administración y los nebulizadores que permiten administrar el medicamento en forma de aerosol por medio de una mascarilla. Ambos tratamientos pueden utilizarse en casa, facilitando el control de la enfermedad por parte de los padres o cuidadores¹³.

Consejos para controlar los detonantes del asma¹⁴:

1. Lavar la ropa de cama con agua caliente una vez por semana.

2. Cubrir la almohada y colchón con fundas especiales.

3. Utilizar deshumificadores.

4. Eliminar alfombras.

5. Evitar peluches en la cama.

6. Evitar el humo de tabaco.

7. No permitir que las mascotas duerman con el paciente.

8. Al momento de realizar ejercicios evite: espacios cerrados, recuerde utilizar los medicamentos y tomar de 5 a 10 minutos de calentamiento.

9. Evite olores intensos, aerosoles o vapores.

10. Limpiar el moho de toda la superficie.

11. Tratar de mantener las ventanas y puertas cerradas con el fin de evitar el ingreso de polen y polvo.

12. Llevar ropa adecuada en climas fríos y evitar el ingreso a lugares con aires acondicionados.

Sobre AstraZeneca:

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo y Respiratorio e Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/ y siga a la Compañía en Twitter @AstraZenecaCAM.

Vía YBarría

