Hablemos sobre FERTILIDAD: ¿Conoce el estado de su salud reproductiva?

(3/Sep/2021 – web) Panamá.- ¿Sabía que el ritmo actual, aunado a la reciente pandemia y los modelos de vida en los que se desenvuelven hombres y mujeres en etapa activa y reproductiva, los ha llevado a retrasar el momento en el que deciden convertirse en padres?

Por ende, cuando una pareja decide realizar el sueño de ser padres se enfrenta a una serie de complicaciones que abordamos con motivo del Día de la Salud Sexual y Reproductiva, que se conmemora este 4 de septiembre.

Actualmente, hay una tendencia en la cual la planificación familiar comienza después de los 30 años, pasando esta edad, se vuelve más complicado concebir por temas de salud sexual y nivel de fertilidad.

Es importante que las personas que decidan tener hijos conozcan sobre las oportunidades que tienen de realizarse como padres o madres.

Los factores que se deben de tomar en cuenta para conocer el estado óptimo de fertilidad son los siguientes: edad, estilo de vida y hábitos de cada individuo.

A continuación, aclaramos algunas de las principales interrogantes sobre planificación familiar, fertilidad y reproducción.

¿Cuándo es mejor, a los 20´s o los 30´s?

Aunque se sabe que a partir de los 30´s las personas han logrado desarrollarse personal y económicamente; los especialistas en reproducción señalan que a partir de los 35 años la dificultad de lograr un embarazo se potencia en las mujeres, pues su nivel de fertilidad sufre un descenso brusco reduciéndose a un 30%, mientras que durante la juventud (20 a 24 años) la probabilidad de que quede embarazada es del 95%.

En el caso de los hombres, a partir de los 40 años aumenta la probabilidad de anormalidades cromosómicas, por lo que la edad también es un factor importante.

¿Quién es más probable que presente problemas de fertilidad, el hombre o la mujer?

En términos de infertilidad existe el mismo porcentaje de casos en los que no se logra un embarazo a causa del hombre como de la mujer (40% por cada sexo), dejando solo un 20% a limitantes mixtas (que competen a ambos), lo que nos habla de que no es una enfermedad exclusiva de ellas, como comúnmente se cree.

¿Puede el estrés impactar en el plan de ser padre o madre?

Sí, en el caso de las mujeres se manifiesta por medio de la anovulación, es decir, la ausencia de ovulación que ocurre cuando los ovarios no liberan óvulos, lo cual disminuye en forma significativa su eficiencia reproductiva[1].

Mientras tanto, en los hombres, existe una asociación entre los eventos estresantes y las características del esperma[2], donde éste sufre alteraciones de cantidad o calidad, detonando la infertilidad.

Si en mis planes a corto plazo no está el concebir, ¿podré ser padre o madre en un futuro?

Sí, si su estado fértil lo permite; pero es fundamental buscar la ayuda de un experto en el tema, médico especialista en reproducción le ayudará durante el proceso de búsqueda de un bebé, así como acudir a un Centro de Reproducción Asistida, en los cuales llevan a cabo procedimientos seguros, realizados por expertos, que le permitirán conservar sus óvulos o espermas (criopreservación) para ser utilizados en el futuro con fines reproductivos.

Es importante que los panameños conozcan más sobre temas de reproducción y fertilidad y valoren su estado de salud, así como sus hábitos de vida al pasar los 25 años, conocer sus niveles de testosterona, calidad de espermatozoides, así como el ciclo de vida de los óvulos.

Para atender la salud reproductiva en Panamá existen diferentes centros de reproducción asistida que brindan el acompañamiento médico, e incluso psicológico, a quienes se encuentran en el proceso de planificación familiar, todo esto con el fin de que la reproducción sea una etapa segura y confiable para ellos.

Finalmente, cabe mencionar que en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual es importante enfatizar sobre la importancia que se le debe de dar a la salud reproductiva la cual debe de ser satisfactoria, saludable y sin riesgos para la población.

Vía Trendsetera

Referencias:

[1] Amiram Magendzo. Anovulación y disfunción ovulatoria e infertilidad. Unidad de Medicina Reproductiva. Departamento de Ginecología Y Obstetricia. Clínica Las Condes. Consultado: septiembre 2021. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-anovulacion-disfuncion-ovulatoria-e-infertilidad-S0716864010705484

[2] American Society for Reproductive Medicine. Javenic, Kahn, Cohn, Landsbergis. Effects of work and life stress on semen quality. Consultado: septiembre 2021. Disponible en: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282%2814%2900381-1/fulltext