Hasta el 90% de los pacientes con EPOC en Panamá no están diagnosticados

Entre 8 y 9 de cada 10 pacientes con EPOC en Panamá están subdiagnosticados[1]

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) representa una amenaza para los sistemas de salud y poblaciones vulnerables. [2],[3]

El proyecto Smart Spiros (Espirometría Inteligente) responde a la urgente necesidad de mejorar el diagnóstico de EPOC.

La iniciativa contempla la provisión de espirómetros inteligentes, boquillas desechables, pinzas nasales y el software necesario para el diagnóstico en ambas patologías.

(25/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) enfrentan una realidad marcada por la falta de conocimiento tanto en la población general como en el personal de salud. A pesar de ser una enfermedad prevenible y tratable, la tasa de incidencia y mortalidad continúan en aumento, debido principalmente al bajo nivel de diagnóstico y a la atención insuficiente que reciben los pacientes. Esta situación representa una amenaza creciente para los sistemas de salud y las poblaciones más vulnerables. [4],[5]

Ante esta situación, AstraZeneca; como líder en el cuidado respiratorio; refuerza su compromiso con los pacientes que viven con EPOC mediante un nuevo programa de diagnóstico, denominado Smart Spiros (Espirómetros Inteligente), que tiene como objetivo principal reducir las exacerbaciones, hospitalizaciones y tasas de mortalidad asociadas.

Smart Spiros (Espirómetros Inteligente) responde a la urgente necesidad de mejorar el diagnóstico de EPOC, considerando que entre el 80% y el 90% de los pacientes panameños tienen un subdiagnóstico[6] y busca consolidarse como una plataforma integral en la cual coinciden los diferentes actores del ecosistema de salud con el objetivo de abordar las necesidades insatisfechas de quienes padecen esta enfermedad. La iniciativa contempla la provisión de espirómetros inteligentes (dispositivo médico para medir función pulmonar), boquillas desechables, pinzas nasales y el software necesario para su uso en jornadas de diagnóstico. Todas las pruebas ofrecidas en el marco de este proyecto son completamente gratuitas para los pacientes objetivo.

“Actualmente hemos realizado cerca de 200 espirometrías, de las cuales más del 35% han mostrado patrones obstructivos que sugieren sospecha de EPOC. A través de soluciones innovadoras buscamos acelerar la identificación del paciente y garantizar un diagnóstico adecuado en EPOC, mejorando los resultados de miles de pacientes a lo largo de todo su proceso asistencial. Debemos unir esfuerzos a nivel local y fortalecer el sistema sanitario a través de un programa con continuidad e impacto para lograr reducir las exacerbaciones, las hospitalizaciones y la mortalidad, al mismo tiempo que aumentamos el acceso a tratamientos de calidad,” mencionó Dr. Andrés Rojas, director médico de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe.

AstraZeneca ha establecido alianzas estratégicas con siete instituciones públicas y privadas para amplificar el alcance de este programa. Destaca la colaboración con la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía de Tórax y la Asociación Panameña de Medicina Familiar. Se espera que en las próximas semanas se sumen nuevas con entidades en la ciudad capital y otras provincias, con lo que se espera sumar al menos siete instituciones más durante el 2025.

“Estas alianzas no solo permiten optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud, sino que también fomentan la educación continua de los profesionales sanitarios a reconocer los síntomas de la EPOC desde sus primeras manifestaciones. Trabajando conjuntamente lograremos mejorar el acceso a pruebas diagnósticas, como la espirometría, en todos los niveles de atención, así como a tratamientos y programas de rehabilitación pulmonar que respondan a las presidentes reales de nuestros pacientes”, el Dr. Raul Jiménez, presidente de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía de Tórax.

La EPOC se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel global[7] y la quinta en Panamá[8], afectando a personas de todos los estratos socioeconómicos y grupos de edad[9] y cobrando alrededor de 3 millones de vidas al año en el mundo.1 La prevención de exacerbaciones es una prioridad clínica, ya que incluso un solo episodio puede deteriorar significativamente la función pulmonar y agravar el estado de salud del paciente.[10]

El programa “Smart Spiros (Espirómetros Inteligente) conecta a los pacientes con mejores resultados, por lo que se han identificado las tácticas prioritarias en relación con un enfoque sólido y holístico en todo el recorrido del paciente y las principales partes interesadas. Los objetivos del proyecto están alineados con la misión de impulsar el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en términos de acceso a la atención oportuna para los pacientes con EPOC. Así como proporcionar atención de alta calidad a quienes padecen la enfermedad, y ampliar las soluciones prácticas, aumentando la capacidad de respuesta del sistema de salud y mejorando los resultados clínicos de las personas.

“El personal de salud que labora en el ámbito de atención primaria está en un lugar privilegiado para captar a los pacientes más temprano, por lo tanto, si cuentan con las herramientas y recursos necesarios pueden resolver un alto porcentaje de los problemas de salud de la población; evitando saturar a otros especialistas y disminuyendo el riesgo de progresión de las enfermedades,” agregó la Dra. Yamileth Quintero, representante de la Asociación Panameña de Medicina Familiar.

Para finales de este año, se visualiza la realización de 7,500 espirometrías, con una proyección de que alrededor del 50% de los casos podrían corresponder a diagnósticos de EPOC. Esta iniciativa refleja el compromiso de AstraZeneca con estos pacientes, abordando todas las necesidades no cubiertas, desde la identificación de la patología, riesgos y su progresión. Es así como hace un llamado para sumar esfuerzos y transformar la vida de millones de pacientes. Mejorar el abordaje, el diagnóstico oportuno y el acceso a herramientas, acciones claves para brindar una atención de calidad a quienes viven con esta condición.

__________________________

AstraZeneca

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en cuatro áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo, Respiratorio e Inmunología, y Enfermedades Raras. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/ y siga a la compañía en el Facebook AstraZeneca Centroamérica y Caribe.

Asociación Panameña de Neumología y Cirugía de Tórax

Es una entidad formada por médicos especialistas en Neumología tanto de adultos como pediátricos, y cirujanos de tórax, cuyo objetivo engloba 3 ramas importantes: velar por el adecuado diagnóstico y manejo de las patologías respiratorias, educación médica continua al personal de salud y a la población en general, y acercar a la población general al especialista en salud respiratoria para que seamos aliados en pro del cuidado y bienestar del paciente. La APNCT ha tenido un impacto significativo en la comunidad médica y la salud pública de Panamá promoviendo la mejora en la calidad de la atención a través de la educación continua y la promoción de mejores prácticas, defendiendo los intereses de los médicos a los derechos y promover el bienestar de los profesionales, participando en programas de prevención, atención, y respuesta a crisis, fomentando el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la salud y creando un espacio de encuentro y colaboración entre los médicos panameños.

Asociación Panameña de Medicina Familiar

Es una asociación académica sin fines de lucro fundada en el año 1985, cuyo objetivo es crear, desarrollar y coordinar iniciativas educativas de alta calidad para los médicos familiares y todo el equipo de salud de APS. Su visión es fortalecer el crecimiento profesional del médico familiar panameño y así aportar al fortalecimiento del sistema sanitario nacional; a su vez ser organización líder en el impulso y desarrollo profesional de los médicos familiares y equipo de salud de atención primaria en Panamá.

