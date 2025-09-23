Health City Explorers: el nuevo nombre del programa juvenil de Health City Programa

Health City Cayman Islands renueva su programa juvenil

• Health City Cayman Islands renueva su programa juvenil de educación sanitaria, ahora llamado Health City Explorers, para fortalecer su marca e inspirar a la próxima generación de profesionales en el sector de la salud.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Islas Caimán.- Health City Cayman Islands ha renombrado su programa educativo juvenil insignia, de Healthcare Explorers a Health City Explorers. Este cambio estratégico busca fortalecer la conexión del programa con la institución médica y mejorar el reconocimiento de la marca entre las familias locales.

Lanzada en 2014, la iniciativa ha introducido a miles de estudiantes de las Islas Caimán a carreras en el cuidado de la salud y las ciencias de la vida, brindando más de 67,000 oportunidades educativas a través de conferencias, visitas, talleres y experiencias de seguimiento. Este relanzamiento forma parte de una estrategia más amplia para unificar la imagen de Health City y sus marcas asociadas, incluyendo Health City at Camana Bay, Health City Cares y HCCI Connect.

Formando a la próxima generación de líderes

Shomari Scott, directora comercial de Health City Cayman Islands, afirmó que el programa ha inspirado a cientos de jóvenes de las Islas Caimán a explorar el mundo de la medicina. «Al cambiar su nombre a Health City Explorers, fortalecemos la conexión del programa con Health City, a la vez que seguimos despertando la curiosidad, generando conocimiento y formando a la próxima generación de líderes en el sector salud”, añadió.

El programa, que abarca desde la escuela primaria hasta la universidad, juega un rol vital en el fomento de las profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), asegurando una fuente de talento para el creciente sector médico regional.

Este compromiso se evidencia en iniciativas como el programa «Shadow a Doctor», el cual ha facilitado más de 350 rotaciones desde su creación en 2015. Solo en el año académico 2024-2025, la institución realizó la mayor cantidad de rotaciones en la historia de Health City Explorers.

Vea la descripción general de los recién renombrados Health City Explorers

Innovación y alcance educativo

El Campamento Anual de Día STEM, que marca el inicio de cada año escolar, celebró su 11.ª edición en agosto con un número récord de participantes. El programa también ha ampliado su impacto con un catálogo de 24 videos a la carta, vistos más de 50,000 veces por estudiantes. Para el año académico 2025-2026, la serie incluye videos animados como «Becky aprende sobre la audición» y «Datos sobre nuestro esqueleto», que hacen accesibles y atractivos temas complejos para jóvenes estudiantes.

Además, Health City patrocina ferias de ciencias en escuelas públicas y mantiene una colaboración con la Escuela de Enfermería Ruth Eleanor McLaughlin. Como parte de esta asociación, la institución sirve como centro de rotación para estudiantes de enfermería, patrocina el Premio a la Excelencia de Exalumnos y apoya el Premio Mary J. Seacole, que honra la diversidad e inspira a los jóvenes a creer en sí mismos.