El Laboratorio del Sueño de Health City Cayman Islands atiende a su paciente número 2000, hito en la medicina regional

Diagnóstico avanzado: Health City celebra la atención del paciente 2000 en su Laboratorio del Sueño



Dirigido por la Dra. Archita Joshi-Bhatt, el centro ofrece un enfoque integral para trastornos como la apnea del sueño y el insomnio, utilizando herramientas de diagnóstico avanzadas como la polisomnografía.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Grand Cayman, Islas Caimán.- Health City Cayman Islands ha logrado un hito significativo en la medicina regional al haber atendido a su paciente número 2000 en el Laboratorio del Sueño desde su inauguración en 2019. Este éxito refuerza el liderazgo de la clínica en el diagnóstico y tratamiento integral de los trastornos del sueño tanto en las Islas Caimán como en toda la región del Caribe.

El Laboratorio del Sueño fue creado para ofrecer un enfoque comprensivo en la salud del sueño, tratando un amplio espectro de afecciones, entre ellas el insomnio, la apnea del sueño, la narcolepsia y el síndrome de piernas inquietas.

El centro está dirigido por la Dra. Archita Joshi-Bhatt, consultora en neumología, cuidados intensivos y medicina del sueño. La clínica combina la experiencia clínica con herramientas de diagnóstico avanzadas como la polisomnografía, la actigrafía y las pruebas de latencia múltiple del sueño.

La Dra. Joshi-Bhatt señaló que el sueño es vital para la salud general y la calidad de vida. «Alcanzar nuestro caso clínico número 2000 pone de relieve tanto la creciente concienciación sobre la medicina del sueño en nuestra región como el compromiso de nuestro equipo de brindar una atención integral y centrada en el paciente», afirmó, destacando que millones de personas viven con trastornos del sueño sin diagnosticar o sin tratar.

Ampliación del Acceso y Concienciación Regional

Desde su creación, el Laboratorio del Sueño ha ampliado el acceso a diagnósticos y tratamientos acreditados en toda la región. Además, ha jugado un papel clave en aumentar la concienciación sobre la conexión entre la salud del sueño y afecciones crónicas como la hipertensión, la diabetes, la depresión y las enfermedades cardiovasculares.

El centro ofrece terapias basadas en la evidencia que van desde intervenciones conductuales y cognitivas hasta el uso de CPAP y opciones quirúrgicas.

Rita Ebanks, la paciente que representó este hito, compartió su experiencia durante el estudio. Describió la experiencia como «maravillosa», destacando la comodidad, tranquilidad de la habitación y el profesionalismo y atención del equipo.

Este logro se alinea con la visión fundacional de Health City Cayman Islands, creada por el Dr. Devi Shetty, reconocido cirujano cardíaco y humanitario, de ofrecer atención médica asequible y de clase mundial a pacientes locales, regionales e internacionales.

El Dr. Binoy Chattuparambil, Director Clínico de Health City Cayman Islands, concluyó que la cifra de 2000 pacientes no es solo sobre números, sino sobre «vidas mejoradas y comunidades fortalecidas gracias a una mejor salud». Agregó que el Laboratorio del Sueño es un ejemplo de la misión de la institución de brindar excelencia en múltiples especialidades.

