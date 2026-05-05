Health City Cayman Islands celebra el primer retiro de bienestar para supervivientes de cáncer

El primer retiro de bienestar organizado por Health City Cayman Islands bajo su iniciativa Health City Cares brindó herramientas de apoyo y comunidad a supervivientes de cáncer.
Supervivientes de cáncer participan en el primer retiro de bienestar de Health City
• Centrada en la vida más allá del tratamiento, la iniciativa Health City Cares desarrolló un espacio dedicado a la curación y el fortalecimiento de la comunidad para pacientes recuperados.
(05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) George Town, Islas Caimán.- Health City Cayman Islands llevó a cabo con éxito su primer retiro de bienestar especialmente diseñado para supervivientes de cáncer, una actividad que marca un hito en el acompañamiento post-tratamiento de la institución. Este encuentro se desarrolló bajo la iniciativa Health City Cares, cuyo propósito fundamental es ofrecer un espacio de apoyo que trascienda el cuidado hospitalario convencional.
La jornada se enfocó en tres pilares esenciales: la curación profunda, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la planificación de una vida plena tras haber superado las etapas críticas del tratamiento oncológico. A través de este programa, la organización busca proporcionar herramientas que contribuyan a la recuperación física y emocional de los pacientes.
Health City Cares: Más allá del tratamiento
La iniciativa Health City Cares se ha consolidado como un vehículo para la integración y el respaldo de quienes han enfrentado el cáncer. El primer retiro de bienestar permitió a los participantes compartir experiencias en un entorno seguro, promoviendo la resiliencia y el bienestar integral como elementos clave en la fase de supervivencia.
El enfoque del programa no se limita a la intervención médica, sino que enfatiza la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Durante el evento, se destacó la necesidad de fomentar espacios donde los supervivientes puedan reconectar consigo mismos y con otros individuos que han transitado caminos similares, validando sus procesos individuales y colectivos.
Compromiso con la curación y la comunidad
Con la ejecución de este primer retiro de bienestar, Health City Cayman Islands reafirma su compromiso con la salud holística en la región. La organización subraya que el cuidado del paciente no culmina con el alta médica, sino que continúa mediante el fomento de estilos de vida saludables y redes de soporte que ayuden a mitigar las secuelas del tratamiento y mejoren la calidad de vida a largo plazo.
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