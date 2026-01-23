Hiperplasia prostática benigna afecta la calidad de vida de hombres mayores de 40 años

Expertos advierten sobre síntomas de la hiperplasia prostática benigna en la región

• Especialistas instan a la población masculina a realizarse chequeos urológicos regulares para detectar tempranamente el crecimiento excesivo del tejido prostático y evitar complicaciones renales.

• Estudios científicos resaltan que los STUI relacionados a la hiperplasia prostática benigna reducen considerablemente la calidad de vida de los pacientes, afectan su salud mental y aumentan los costos de atención médica[1].

(23/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Cuando los hombres superan los 40 años, podrían surgir cambios y trastornos en la próstata que, de no ser tratados a tiempo, impactan significativamente en su salud.

El esfuerzo por iniciar la micción, la urgencia urinaria, la sensación de vaciado incompleto o el goteo terminal son algunos síntomas del tracto urinario inferior (STUI) vinculados a la hiperplasia prostática benigna (HPB)[2], una afección urológica que consiste en el crecimiento excesivo del tejido de la próstata[3] y que se estima desarrollan el 45% de los hombres mayores de 45 años[4].

“Por eso es importante que, a partir de los 40 años, la población masculina acuda a un especialista para realizarse chequeos urológicos regulares que permitan hacer una evaluación integral y, de presentar síntomas del tracto urinario inferior, determinar cuáles son sus causas, evitar la progresión de la enfermedad diagnosticada y establecer un tratamiento médico que mejore la calidad de vida del paciente”, recomienda la Gerente médico de Salud Masculina de Adium, Yamile Sandoval.

Un análisis de la carga mundial de la hiperplasia prostática benigna resalta que los STUI reducen considerablemente la calidad de vida de los pacientes, afectan su salud mental y aumentan los costos de atención médica. Igualmente, el estudio destaca que esta enfermedad puede provocar eventos adversos como infecciones del tracto urinario, retención urinaria aguda, cálculos vesicales e insuficiencia renal aguda[5].

Factores de riesgo y diagnóstico de la HPB

Estudios revelan que hasta un 50% de los hombres que padecen HPB no buscan orientación médica, sino hasta cuando ya presentan los primeros síntomas. Estos se clasifican en tres grupos: síntomas de vaciamiento como chorro urinario débil, intermitencia, esfuerzo para iniciar la micción, sensación de vaciado incompleto; síntomas de almacenamiento como urgencia urinaria, frecuencia aumentada, nicturia (levantarse por la noche para orinar); y síntomas posmiccionales como goteo terminal, tenesmo vesical o sensación frecuente de orinar.[6]

“Si bien estos síntomas pueden estar vinculados a otras causas, la valoración temprana de un profesional de la salud es fundamental para poder determinar cuál es el origen de los STUI”, enfatiza la doctora Sandoval.

La Gerente médico de Salud Masculina de Adium expresa que en esta evaluación se toman en cuenta factores de riesgo como que el paciente tenga antecedentes familiares de hiperplasia prostática benigna y de cáncer de próstata, antecedentes de traumatismos o intervenciones quirúrgicas uretrales, enfermedades neurológicas, diabetes o insuficiencia cardiaca; además, de que se elabora un historial médico detallado que incluye la herramienta de diagnóstico conocida como la Escala Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS, por sus siglas en inglés) y que ayuda a determinar la severidad de los síntomas y su impacto en la calidad de vida.

Sin embargo, la realidad es que muchos hombres postergan la consulta por desconocimiento, temor o por considerar estos síntomas como parte “normal” del envejecimiento.

“Pacientes entre 45 y 55 años con síntomas mixtos de almacenamiento y vaciado tienden a no acudir al urólogo o profesional de la salud de manera temprana. Para garantizar un tratamiento eficaz y mejoras significativas en la calidad de vida del paciente es clave romper ese silencio”, agrega la doctora Sandoval.

Avances terapéuticos

En los últimos años ha habido avances en las terapias para abordar los síntomas del tracto urinario inferior vinculados a la hiperplasia prostática aguda.

Los avances más recientes se centran en cirugías mínimamente invasivas, en la aplicación de tratamientos personalizados adaptados al tamaño prostático, el tipo de síntomas y a las comorbilidades del paciente; y en terapias combinadas.[7]

Sobre las terapias combinadas, la Gerente médico de Salud Masculina de Adium explica que los bloqueantes alfa más el inhibidor de la 5-alfa reductasa mejora la calidad de vida de pacientes con riesgo de retención urinaria y/o progresión de la enfermedad en pacientes con próstatas muy grandes, y en los que predominan los síntomas obstructivos.7

Por otro lado, también la terapia combinada de bloqueantes alfa más antimuscarínicos mejora la calidad de vida de los pacientes en los que predomina los síntomas de almacenamiento o síntomas mixtos.7

“Las innovaciones que han surgido en los últimos años para tratar los STUI relacionados a la hiperplasia prostática benigna, han contribuido con el bienestar de los pacientes, reduciendo los efectos secundarios y los tiempos de recuperación”, afirma la doctora Sandoval.

